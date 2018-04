Anderlecht klopt Club Brugge en doet weer helemaal mee voor de titel

Anderlecht heeft de titelstrijd nieuw leven ingeblazen. Paars-wit won de topper van Club Brugge dankzij een doelpunt van Lukasz Teodorczyk. Toch was het de videoref die met de hoofdrol ging lopen door in de slotfase de gelijkmaker van Abdoulay Diaby af te keuren voor buitenspel. Door de zege komt Anderlecht tot op drie punten van leider Club Brugge. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Anderlecht kon maar beter winnen van Club Brugge wilde het de titelstrijd nog aantrekkelijk maken. Daarvoor recupereerde trainer Hein Vanhaezebrouck wel Adrien Trebel, die terugkwam uit schorsing. Bij Club Brugge koos trainer Ivan Leko ervoor om Vladimir Gabulov in doel te zetten voor de geblesseerde Kenneth Vermeer. Lior Refaelov behield zijn basisplaats en startte in een vrije rol in de rug van spits Abdoulay Diaby.

Onder impuls van een enthousiast thuispubliek startte Anderlecht driftig aan de partij. Maar de eerste grote kans was voor de bezoekers. Diaby pakte een hoge bal van Ruud Vormer met veel techniek mee en verraste Anderlecht-doelman Matz Sels met een harde knal. De deklat redde Anderlecht van een vroege 0-1. Lang duurde het echter niet vooraleer de Brusselaars hun antwoord klaar hadden. Pieter Gerkens vlamde vanuit een scherpe hoek richting doel, Gabulov zat er met de vingertoppen aan.

Beste kansen voor Anderlecht

Vooraf stonden er vraagtekens achter het Russische ouderdomsdeken tussen de palen bij Club Brugge, maar Gabulov speelde die helemaal van zich af. Na een tiental minuten pakte de Rus uit met een knappe reflex op een harde kopbal van Josué Sa. Naarmate de eerste helft vorderde, kreeg Club Brugge veldoverwicht. Maar Anderlecht, met een ijzersterke Lazar Markovic voorin, was veel gevaarlijker in de omschakeling.

Na een combinatie met de zwierige Serviër kon Lukasz Teodorczyk vrij aanleggen van in de zestien, maar weer Gabulov bracht redding. Dat deed de Brugse doelman daarna nog eens dunnetjes over op afstandsschoten van Teodorczyk en Markovic, de twee uitblinkers aan Anderlecht-zijde. En Club Brugge? Dat grossierde vooral in te weinig verticaal spel. Anthony Limbombe bezorgde Alexis Saelemaekers wel nachtmerries bij Anderlecht, maar blauw-zwart deed daar veel te weinig mee. Met Diaby had het ook vaak maar één man voorin op die flankvoorzetten. De Malinees kwam één keer goed voor zijn man op een voorzet vanop rechts, maar devieerde de bal naast.

Teodorczyk zorgt voor openingsdoelpunt

Hoog tempo, veel inzet, veel kansen maar geen goals. Dat was zo’n beetje de samenvatting van de eerste helft. Dat veranderde bij de eerste de beste kans na de rust. Lukasz Teodorczyk kwam goed voor zijn man op een vrije trap van Adrien Trebel en kopte staalhard binnen. Club Brugge wist het even niet meer en Anderlecht ging meteen op zoek naar de 2-0. Kenny Saïef trapte op aangeven van Teodorczyk een opgelegde kans echter hoog over.

Op het uur lieten de Bruggelingen zien dat ze nog niet dood waren, maar de snelle Diaby kon zijn schot niet kadreren. Twintig minuten voor tijd kreeg de Malinees nog een uitgelezen kans om gelijk te maken. De spits kon vanop enkele meters van doel een doorgekopte hoekschop deviëren, maar besloot pal op Sels. De grootste kans zou echter nog voor de thuisploeg zijn. Gerkens mocht zomaar met de bal aan de haal na een doeltrap van Sels en bediende de ingevallen Silvère Ganvoula. De voor Teodorczyk ingevallen spits werkte zwak af, in de armen van Gabulov.

Videoref maakt titelstrijd spannend

Tien minuten voor tijd leek Diaby de Bruggelingen toch nog het delirium te bezorgen. Hij glipte door de buitenspelval op aangeven van Wesley Moraes, dribbelde doelman Matz Sels en legde de bal in het lege doel. Tot de videoref ingreep, het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Zelfs de beelden zorgden echter voor discussie: Diaby bevond zich met nagenoeg zijn hele lichaam achter de getrokken lijn. Enkel zijn teen leek erover te gaan. Waar trek je dan de grens?

Door de zege sprint Anderlecht over AA Gent in de stand en wordt het alleen tweede. De Brusselaars naderen ook tot op drie punten van de leider.