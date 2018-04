Zure maar terechte nederlaag voor AA Gent na strafschop in slotfase voor Standard

Een mak AA Gent is het maximum kwijt in deze play-offs. De neutrale voetballiefhebber werd niet verwend op Sclessin maar de tegenvallende Buffalo’s leken nog een punt uit de brand te kunnen slepen, tot de 88e minuut. Na een lichte overtreding van Asare ging Edmilson graag neer en wees scheidsrechter Smet naar de stip. Emond trapte de elfmeter binnen: 1-0! Standard kreeg zo wat het verdiende en springt zo naar de vierde plaats, op drie punten van AA Gent en Anderlecht. Door het puntenverlies van de Buffalo’s kan leider Club Brugge in de topper in het Astridpark zondag (nogmaals) een gouden zaak doen…

Yves Vanderhaeghe is een man van zijn woord. Vrijdagmiddag verklaarde de Gentse coach dat hij na twee overwinningen in Play-off 1 niet meteen een reden zag om zijn basiselftal te wijzigen en zo verschenen dan ook weer dezelfde elf namen aan de aftrap op Sclessin. Sa Pinto verraste dan weer vriend en vijand door Zinho Vanheusden, pas fit na zes maanden revalideren van een kruisbandletsel, in het team te droppen door de afwezigheid van de geschorste Luyindama en de zieke Koutroumbis.

Een tripje naar Sclessin staat in principe synoniem voor 90 minuten overleven in een helse sfeer maar zowel de thuisaanhang als de spelers van Sa Pinto drukten niet bepaald het gaspedaal in want behalve enkele leuke acties in het openingskwartier kregen de ruim 22.000 toeschouwers voor de rust bijzonder slappe kost voorgeschoteld.

En AA Gent? Dat was al bij al tevreden dat het die eerste bescheiden stormloop van de Rouches had overleefd, terwijl Standard - dat wel iets meer geestdrift toonde - behalve enkele optimistische afstandspogingen van Carcela en recidivist Edmilson evenmin een scherpe aanval bij elkaar kon voetballen.

De naaste achtervolgers van koploper Club Brugge leek wel op een schim van het team dat vorige week nog 25 minuten lang blauw-zwart had overdonderd. Het spelpeil van de Buffalo’s flirtte met de ondergrens en Ochoa werd in doel bij Standard pas in de slotminuut van de eerste helft verontrust toen Fai - op een hoekschop van Kalu - over de bal trapte maar aan de tweede paal was Simon te verbouwereerd om het leder tegen de netten te trappen.

Yves Vanderhaeghe had voldoende gezien en greep bij rust in. Anderson Esiti mocht in de kleedkamer blijven, in zijn plaats kwam Giorgi Chakvetadze in het elftal. Toch was het eerste rijpe doelgevaar van Luikse makelij, Carcela en Cop combineerden fluks maar Marin plaatste de wenkende kans naast een kansloze Kalinic en even later was het Edmilson die - op aangeven van Cavanda van op de elfmeterstip over het Gentse doel besloot.

Yaremchuk kwam vervolgens kersvers vader Janga aflossen maar het was Standard dat nu vol overgave op zoek ging naar de openingstreffer, Cop zette met een knappe kopbal opnieuw Kalinic aan het werk. Met het slotkwartier in zicht Gent probeerde wel om de match in handen te nemen maar de goede bedoelingen van de Buffalo’s strandden in een lange reeks van onzuivere flankvoorzetten en misverstanden.

Vanderhaeghe gooide ook nog Kubo in de strijd maar zijn team verzuimde dus om Club Brugge en Anderlecht onder druk te zetten met het oog op de kraker van zondagmiddag in het Astridpark. Standard. En in de slotminuten liep het nog helemaal fout voor de Buffalo’s. Edmilson ging (graag) over het been van Asare en ref Wim Smet wees naar de stip: Emond trapte de bal onhoudbaar voorbij Kalinic en de 1-0 stond op het bord.