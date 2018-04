OHL duwt flauw Waasland-Beveren nog dieper in de put

OH Leuven heeft zijn eerste overwinning in Play-off 2 beet tegen een flauw Waasland-Beveren. Een prinsheerlijke vrije trap van Gorius en een counter uit het boekje bezegelden het lot van de Oost-Vlamingen. Van Damme werd vier minuten na zijn invalbeurt uitgesloten nadat hij doorgleed. Waasland-Beveren is op de dool, want de nederlaag tegen OHL was al hun zesde op rij.

Waasland-Beveren en OH Leuven begonnen dramatisch aan Play-off 2. Beide ploegen puurden respectievelijk nul en één puntje uit twee wedstrijden. Wie pakte de eerste driepunter in deze nacompetitie? Sven Vermant voerde slechts één wissel door na de nederlaag tegen Zulte Waregem. Laurent Jans kreeg rust waardoor Schryvers een rijtje terugzakte naar rechtsachter. Opvallend: zo speelde Waasland-Beveren met een piepjonge verdediging, gemiddeld amper 20,25 jaar oud. Nigel Pearson wijzigde zijn elftal op drie posities na de nederlaag tegen Lierse. Persoons, Libert en Kostovski kwamen in de ploeg. Mertens, Hubert en Casagolda verdwenen naar de bank.

Wie dacht dat beide ploegen nadrukkelijk op zoek zouden gaan naar die eerste overwinning kwam bedrogen uit. In een flauwe eerste helft liet Leuven de bal aan Waasland-Beveren, maar die deden daar weinig tot niks mee. De bezoekers braken af en toe snedig uit, zonder gevaarlijk te zijn. Dan maar op stilstaande fase, moet Gorius gedacht hebben. De Franse routinier schilderde een vrije trap prinsheerlijk in de kruising. Geen verhaal voor doelman Roef. Waasland-Beveren kwam nadien iets beter in de wedstrijd, maar verder dan een flauw schotje van Ndiaye kwamen ze niet. Neen, op deze manier zullen de manschappen van Vermant niet veel punten meer pakken.

Foto: BELGA

Rode Van Damme

Waasland-Beveren kwam goed uit de kleedkamer, maar werd meteen koud gepakt na een counter uit het boekje. Persoons stuurde Dequevy het straatje in. Die behield het overzicht en legde de bal panklaar voor de aankomende Storm. Waarna hij Roef in de korte hoek verschalkte met een harde knal.

Foto: BELGA

Het signaal voor Vermant om in te grijpen. Van Damme en Verstraete kwamen in de ploeg voor de bleke Aït-Atmane en Ndiaye. Maar lang duurde het thuisdebuut voor publiekslieveling Van Damme niet. Na amper vier minuten mocht hij alweer gaan douchen na een tackle op het been van Moore. Een streng verdict van ref Geldhof. Van Damme speelde immers eerst de bal en gleed nadien door. Leuven had zijn schaapjes nu helemaal op het droge. De thuisploeg was niet meer bij machte om de bezoekende doelman te bedreigen.

Waasland-Beveren verliest zo al voor de zesde keer op rij en blijft onderin bengelen met nul punten. Leuven heeft zijn eerste overwinning in Play-off 2 beet en springt zo over Lierse naar plek vier.