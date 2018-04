Kortrijk stijgt naar tweede plek in Play-off 2A na zege op Lierse

Kortrijk herstelde zich van zijn optater één week eerder in Moeskroen met een logische 0-2 uitzege bij Lierse. De Kerels nestelen zich zo op de tweede plaats, nog één puntje verwijderd van leider Zulte Waregem.

Ondanks de nederlaag in het streektreffen één week eerder bij Moeskroen sleutelde Glen De Boeck nauwelijks aan zijn team voor de verplaatsing naar Lierse. Achterin nam Verboom de plaats in van Attal en tussen de palen kreeg Bruzzese de voorkeur op Kaminski. Makarenko behield uren na zijn transfer naar Anderlecht gewoon zijn basisplaats. Bij de thuisploeg had David Colpaert geen redenen tot wijzigen na de knappe 1-2 uitzege bij OH Leuven.

Toch was het Kortrijk dat op het Lisp flirtte met een hele vroege voorsprong. De bezoekers leken een slippertje van thuisgoalie Rakovsky uit te buiten, maar Bourdin stond zijn doelman op de lijn bij op een poging van Chevalier. Met nog een gevaarlijke knal van Ajagun onderstreepten de Kerels hun ambities in die eerste minuten. Op tegenstoot mocht Yagan dan weer alleen op avontuur richting Bruzzese, maar de poging van de Lierse winger miste kracht en precisie. De best wel aangename aanvangsfase kreeg nadien geen vervolg meer. Tot Perbet de partij iets voorbij het halfuur toch terug uit slaapstand haalde, nadat Kumordzi een hoekschop van D’haene aan de tweede paal voor doelt brengt en wie anders dan goaltjesdief Perbet het leer met de knie in doel kan lopen. Lierse reageerde nog met een fraaie kopbal van Binst na voorzet van huurling Badibanga, maar het leer vond zijn bestemming centimeters naast de verkeerde kant van de paal. En zo bleef Kortrijk halfweg aan de winnende hand.

Lierse trachtte na de pauze nog wel om de bakens te verzette. Binst dreigde op voorzet van Yakubu met een gevaarlijke kopbal. Maar even later ging het licht definitief uit voor de financieel geplaagde ploeg uit 1B, toen Rakovsky een eerste poging kon afweren, maar ajagun de rebound simpel in doel legde. Het leek gewonnen spel voor de bezoekers, al maakte Lierse nog naarstig jacht op een eerredder. Elgabas haalde verschroeiend uit, Poelmans zorgde voor dreiging, Frans miste onbegrijpelijk en tussendoor troffen de Pallieters tot twee keer toe de paal. Aan de overzijde liet Perbet dan weer de kans liggen om het helemaal af te maken. Thuisspeler Elggabas keek op twee minuten tijd nog tegen evenveel gele kaarten aan.