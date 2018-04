Met vier (!) goals loodst Harbaoui tien man van Zulte Waregem naar koppositie in Play-off 2A

Zulte Waregem neemt na de 5-1-zege tegen Moeskroen op de derde speeldag van Play-off 2 de leiding over in reeks A. De verdediging van de Henegouwers stond niet altijd op punt, wat vooral voor rust een leuke pot voetbal opleverde. Uiteindelijk werd er zes keer gescoord, met vier doelpunten van topschutter Hamdi Harbaoui, nu al goed voor 14 goals dit seizoen. Al had hij na rust wel een herkansing nodig vanop de stip en beëindigde de thuisploeg de wedstrijd met tien man na rood voor Timothy Derijck...

De leidersplaats in poule A vormde de inzet aan de Gaverbeek. Met 6 op 6 was Moeskroen de ietwat onverwachte leider, Zulte Waregem volgde op 2 punten en kon mits winst over Excel wippen. Frank Defays moest wel de gekwetste Awoniyi missen, de 20-jarige Clément Petit, opgeleid op Futurospor was zijn vervanger. In doel geen Olivier Werner, maar volgens de eerder afgesproken rotatie Logan Bailly. Die zag meteen een schot van Sandy Walsh nipt naast zijn doel vliegen.

Francky Dury maakte er al langer geen geheim van: hij wil Play-off 2 winnen en alsnog voor Europees voetbal gaan. Geen experimenten dus en de vaste waarden op het veld. Zo ook Sammy Bossut en maar goed ook want hij moest alles uit de kast halen om een perfect getrapte vrijschop van Mohamed uit zijn doel te houden.

Onzekerheid troef bij Moeskroen

Pech dan voor Essevee en zeker voor Idrissi Doumbia. De Anderlechtse huurling vierde zijn twintigste verjaardag maar moest zich na twintig minuten gekwetst laten vervangen door De Sart. Toeval bestaat blijkbaar niet.Het verhinderde de thuisploeg niet om toch op voorsprong te komen. Achterin bij Moeskroen was het soms onzekerheid troef. De slimme Harbaoui troefde Mohamed af en Bailly stond er bij en keek er naar. Even later had het doodgewoon 2-0 moeten staan, De Pauw kon één op één op Bailly af maar trapte hopeloos over.

Spelen met vuur heet dat en op een corner van Mohamed kon de opgerukte centrale verdediger Teddy Mézague ongehinderd binnenkoppen.Lekker weertje was het maar ook lekker voetbal. Beide ploegen lieten mekaar de nodige ruimte en de kansen bleven niet uit. Hoe apathisch Bailly reageerde bij de 1-0, hoe gezwind hij met een flitsende voetreflex de 2-1 voorkwam op een kopbal van Walsh. Uitstel maar geen afstel voor Essevee. Onur Kaya profileerde zich nog even als assistkoning en De fauw kopte toch de 2-1 binnen.

Harbaoui haalt zijn gram

Na de rust wisselde Defays de bleke Petit voor Van Durmen, nog een jeugdproduct van Excel. In de beginfase werd het niveau van de eerste helft niet gehaald en de nochtans bedrijvige Nil De Pauw hielp weer een enorme kans om zeep. Al moet wel gezegd worden dat het ook de verdienste van Bailly was die met een karpersprong redding bracht.

Petit speelde bleekjes en ook vervanger Van Durmen had zijn dagje niet. Handspel van hem in de zestien leverde Essevee een strafschop op. Harbaoui had twee weken geleden nog gemist tegen OHL maar nam toch zijn verantwoordelijkheid. Bailly pakte zijn bal, De Pauw hernam succesvol in de rebound maar de assistent van Verboomen stak er een stokje voor. Mezague was te vroeg vertrokken en hield er geel aan over. Ondanks wat gemor van zijn ploegmaats stond Harbaoui er op om weer te trappen. Derde keer, goede keer want de Tunesische aanvaller hield het hoofd koel en koos de andere hoek.

Rood voor Derijck

Moeskroen begon de slordigheden op te stapelen maar Zulte Waregem moest wel met tien man verder omdat Derijck een onterechte tweede gele kaart kreeg. Een signaal voor Theo Bongonda om nog eens te tonen waarom Dury hem zo graag ziet. Een geniale dribbel van hem werd door een nu helemaal gelanceerde Hamdi Harbaoui omgezet in de 4-1. Moeskroen moest de kelk nu tot op de bodem ledigen. Moeskroen was enkel nog gevaarlijk op wat stilstaande fases maar Sammy Bossut keepte sterk en gaf niks meer weg. Wat niet kon gezegd worden van Moeskroen dat nog dieper wegzakte en lijdzaam toe zag hoe Harbaoui nog zijn vierde scoorde.

Waasland-Beveren hoopt later vanavond tegen tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven zijn eerste punten van de nacompetitie te veroveren. Lierse en Kortrijk treffen elkaar op het Lisp.

Davy De fauw: “Harbaoui een fenomeen”

Davy De fauw kopte de 2-1 binnen en vierde duchtig mee na de match. "Harbaoui is natuurlijk een fenomeen. Ik heb hier nooit eerder met zo’n spits samen gespeeld. Volgende week is er de derby tegen Kortrijk en dat leeft altijd bij ons, zeker ook bij de fans maar eerst volgt nog de match op Lierse, we mogen dat zeker niet onderschatten.”

Francky Dury: “Het kon 9-4 geweest zijn”

Francky Dury is een tevreden trainer. “Het kon hier ook 9-4 geweest zijn maar dan hadden we wel de laatste pass wat beter moeten verzorgen. En Sammy Bossut keepte ook een sterke partij. En Harbaoui is natuurlijk een echte box-to-box speler.“

Zijn collega Defays was ontgoocheld. “Ik had meer weerwerk van mijn ploeg verwacht. Maar dit is ook mentaal, dit is een competitie in de competitie. Je kan ook niet teveel experimenteren en de nieuwe competitie voorbereiden want men wil ook resultaten natuurlijk.”

Hamdi Harbaoui: “Ik scoorde ook al eens vier keer met Lokeren"

Vier goals in één match, elf in negen matchen met Zulte Waregem. Hamdi Harbaoui kan nog topscorer worden want hij maakte er ook al drie voor Anderlecht. “Daar denk ik niet aan, dat is ook niet belangrijk, de ploeg telt en misschien Play-off 2 proberen te winnen. Vier goals is inderdaad mooi maar het is niet de eerste keer want ik deed dat ook al eens met Lokeren in Play-off 2 tegen Mechelen.

Over de penalty wilde hij het volgende kwijt. “Ik miste tegen Leuven en wilde vertrouwen opdoen en absoluut trappen. De trainer had als tweede man Davy De fauw aangeduid maar ik kon hem overtuigen om ook de tweede te nemen”, lachte hij zijn ongelooflijk witte gebit bloot.