Lokeren verstevigt leidersplaats met zege tegen Eupen

Lokeren heeft zaterdagavond de openingswedstrijd van Play-off 2B met 3-0 gewonnen van Eupen.

Lokeren kon geen beroep doen op de ervaring van Overmeire, Maric en De Sutter. De 20-jarige Nigeriaanse flankaanvaller Yusuf Lawal kreeg van Peter Maes zijn eerste speelminuten in eerste klasse. Hij verwees Hupperts naar de bank. De jonge aanvaller deed het uitstekend op de linkerflank. Lawal zorgde voor snelheid, creativiteit,kracht en infiltratievermogen. De Eupense defensie kreeg moeilijk vat op de spits. Van bij de aftrap was de wil groot bij beide ploegen. De gezonde agressiviteit werd niet op prijs gesteld door scheidsrechter Boucaut die driemaal geel trok in de eerste tien minuten. De thuisploeg probeerde het in de aanvangsminuten vooral met schoten uit de tweede lijn. Het kanon van Cevallos stond toen nog niet op scherp. Nog voor het kwartier was het wel raak voor de tricolores. Marecek schudde een uitstekende dieptepas uit zijn voeten. De Ridder dook op in de rug van drie Eupense verdedigers en werkte beheerst af. Daarmee bekroonde De Ridder zijn 100ste competitiematch in de Belgische eerste klasse.

Wereldgoal

De bezoekers stelden aanvallend niks voor. Het eerste doelgevaar kwam er pas na een halfuur. Leye legde af met de borst en Gnaka trapte naast. Aan de overkant knikte Filipovic een hoekschop van Cevallos net voorbij de tweede paal. Toen Rassoul als laatste Lokeren-verdediger knullig balverlies leed, kreeg Ocansey een vrijgeleide. De spits van Eupen weigerde echter het geschenk in dank aan te nemen. Het sein voor Lokeren om de druk nog op te voeren en op zoek te gaan naar een veilige voorsprong. Lawal zette zich door op links en gaf Marzo de 2-0 op een presenteerblaadje. De rechtsachter trapte de open doelkans over. Een paar minuten later ontbond alweer Lawal zijn duivels. De glijdende De Ridder miste op een haar zijn tweede goal van de avond. Bij het begin van de tweede helft ging Lokeren wat indommelen. Een doelpunt van Leye werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Voor de goal van de avond en waarschijnlijk ook van het seizoen tekende José Cevallos. Hij scoorde vanop de eigen speelhelft de 2-0. Daknam ging uit zijn dak voor deze beauty. Lokeren dolde daarna met Eupen dat het geen naam had. Doelman Van Crombrugge verhinderde zwaardere cijfers. Hij werd wel nog geklopt door een ploegmaat. Lotiès gleed een schot van Cevallos in eigen doel. Smaakmakers Lawal en Cevallos kregen nog een applausvervanging.