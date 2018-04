Antwerp is de Ploeg van ’t Stad: Owusu schenkt Great Old de zege tegen Beerschot Wilrijk

Royal Antwerp FC heeft de Antwerpse derby in Play-off 2B naar zijn hand gezet. In een kolkende Bosuil klopte The Great Old de buren van Beerschot Wilrijk met 2-0. William Owusu nam beide treffers voor zijn rekening en werd de held van Deurne-Noord. Voor Beerschot Wilrijk is het na twee gelijke spelen de eerste nederlaag in de eindronde. Het was de eerste Antwerpse derby met inzet in veertien jaar. Antwerp is voor minstens twee weken de Ploeg van ’t Stad, dan staat de terugmatch op Kiel geprogrammeerd.

Antwerp-trainer Laszlo Bölöni liet eerder deze week verstaan niet te veel belang te hechten aan het feit dat dit na 14 jaar nog eens een derby met inzet was. Maar de Roemeen achtte blijkbaar toch meer belang aan de wedstrijd dan hij wilde toegeven. Zaterdag trok Antwerp laat op de avond alsnog op afzondering, voor de eerste keer in de Play-offs.

Op het wedstrijdblad pakte Bölöni eveneens uit met verrassingen. Corryn ontbrak in de selectie, Haroun en Limbombe begonnen op de bank. Met Rodrigues, Owusu, Ardaiz, Pitroipa en Hairemans startte Antwerp met vijf aanvallende spelers. Bij Beerschot Wilrijk koos Marc Brys voor de elf die een punt pakten tegen Lokeren. Enkele Swinkels verving de geschorste Van den Bergh. Hernan Losada - nog niet helemaal fit - ontbrak in de selectie.

Fans te laat

Het bezoekersvak zat nog niet helemaal vol toen ref Visser de match op gang blies omstreeks 14u30. Door de veiligheidsmaatregelen moesten alle bussen verzamelen op één punt, vanaf daar werden ze per drie naar het stadion begeleid. Dat liep echter niet van een leien dakje. De Antwerp-fans waren wel op post en zorgden meteen voor een prachtige sfeer. Het beloofde een leuke voetbalmiddag te worden.

Foto: Photo News

De match begon ook zoals verwacht met veel inzet langs beide kanten. Het openingskwartier was duidelijk voor Antwerp, de bezoekers kwamen maar moeilijk onder de druk vandaan. Owusu zag zijn schot nog net op tijd geblokt, na tien minuten ontsnapte Beerschot Wilrijk aan een owngoal. Van Hyfte werkte een voorzet bijna in eigen doel, maar zag de bal tot zijn opluchting over vliegen. Na een kwartier was daar de eerste open doelkans, Siani dribbelde de defensie op een hoopje maar stuitte op doelman Romo.

Bosuil viert feest

Beerschot Wilrijk knokte zich nadien stilaan terug in de wedstrijd en dreigde enkele keren vanop afstand. Ex-Antwerpspeler Joren Dom zette doelman Bolat tweemaal aan het werk. De Kielse ratten kwam opzetten, maar net dan ontplofte de Bosuil. Van Damme won het kopduel met Diarra, Owusu passeerde diezelfde Diarra met een gelukje en knalde de 1-0 hoog en droog in het doel. De Bosuil danste en kirde van plezier, Beerschot Wilrijk moest achtervolgen. De partij was nu wel in evenwicht, grote kansen vielen er voor de rust niet meer.

Foto: Photo News

Coach Brys greep onder de pauze meteen in en stuurde de ervaren Messoudi het veld in, de onzichtbare Octavio bleef binnen. Antwerp zag vroeg in de tweede helft Pitroipa geblesseerd uitvallen, voor de pauze verloor het ook al Arslanagic. Goune Niangadou en Buta losten hen af. Na een warrige openingsfase van de tweede periode was de eerste kans toch weer voor Antwerp. Ardaiz zette knap Swinkels in de wind maar stuitte op Romo. De actie mondde nog uit in een kopbal van invaller Niangadou, maar die mikte naast.

Tweede keer Owusu

Beerschot Wilrijk wilde wel, maar het slaagde er niet om Bolat in de problemen te brengen. De Mannekes misten Placca en Losada om het verschil te maken. Aan de overkant probeerden Ardaiz, Owusu en Rodigues het vanop afstand, zonder succes. Brys gooide er met Boulaouali en Mbombo zijn laatste troefkaarten in, maar zonder succes. Bolat kreeg weinig werk op te knappen en het doelpunt in de slotfase viel aan de overkant. Prychynenko zit tussen een voorzet, maar doelman Romo was al vertrokken. Daardoor was het doel leeg. Owusu profiteerde en nam de binnentikker voor zijn rekening. De spits kroonde zich zo tot de held van de dag: met twee goals zorgde hij hoogstpersoonlijk voor de 2-0 zege.

Antwerp wint zo een eerste keer in Play-off 2 en klimt voorlopig naar de tweede plaats in poule B, al kan STVV er later op de dag nog over springen. Voor Beerschot Wilrijk werd het de eerste nederlaag in drie matchen, de Kielse Ratten staan voorlopig vierde.