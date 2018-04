Alleen maar verliezers na flauwe match tussen AA Gent en Genk

AA Gent kon even opnieuw naast Anderlecht komen maar is op de vierde speeldag in Play-off 1 niet voorbij Genk geraakt. De Buffalo’s speelden een bijzonder zwakke partij voor eigen publiek en konden nooit aanspraak maken op de zege. Genk deed echter niet veel beter en dus was 0-0 het verdict.

Bij Gent voerde Yves Vanderhaeghe twee wijzigingen door in vergelijking met de match tegen Standard. Christiansen en Yaremchuk speelden in de plaats van Kalu en Esiti. Bij Genk startte Maehle op rechtsback in plaats van de geschorste Mata.

Na het eerste fluitsignaal was het echter lang wachten op iets dat leek op een kans. In minuut elf ging Simon dan maar neer in de Genkse zestien, maar het leverde de Nigeriaan geen penalty op. Gent had het knap lastig. Genk domineerde de bal, terwijl de Buffalo’s op zoek waren naar zichzelf. Op het kwartier resulteerde die balans in een eerste kansje voor de bezoekers. Pozuelo dook de zestien in en bereikte Trossard, maar die knalde de bal hoog over het doel van Kalinic.

De Ghelamco Arena begon zachtjes te grommen want Gent bleef zwoegen. Een gevaarlijke voorzet van Asare was het enige waar de thuisfans een centimeter voor konden rechtstaan. Aan de overkant was daar opnieuw Trossard, deze keer met veruit de beste kans van de match. Zijn schot krulde echter net niet hard genoeg en verdween nipt naast de Gentse kooi.

Foto: BELGA

Gent zoekt maar vindt niets

Vanderhaeghe zag dat het niet goed was en greep in. Dejaegere bleef in de kleedkamer, ten voordele van Andrijasevic. Ook Janga mocht gaan rusten, in zijn plek kwam Kalu. De tweede helft begon met een botsing tussen Kalinic en een onhandige Samatta, gelukkig zonder erg. Trossard kreeg zijn derde kans van de match, maar Foket kon aan de tweede paal net op tijd ingrijpen.

Gent probeerde wat druk te zetten maar ook bondscoach Roberto Martinez zag dat het allemaal niet goed genoeg was van de Buffalo’s. Genk kwam twintig minuten voor tijd twee keer dicht bij een goal. De ingevallen Karelis geraakte in twee tijden niet voorbij Kalinic, die nadien een hoekschop bijna rechtstreeks in zijn doel zag belanden.

Tien minuten voor affluiten was daar dan toch eens Gent. Christiansen mikte een assist in één tijd in de loop van Andrijasevic, die van dichtbij echter op Vukovic mikte. Asare maakte nog bijna een dure penaltyfout en Pozuelo miste oog in oog met Kalinic na een vlijmscherpe counter, maar een doelpunt zat er vanavond gewoon niet in: 0-0. Een punt waarmee Genk gedeeld vijfde wordt met Charleroi en Gent voorlopig twee punten minder telt dan Anderlecht.