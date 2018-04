Kortrijk tankt vertrouwen met twee doelpunten van Gouden Stier

KV Kortrijk heeft OH Leuven met 2-1 verslagen en blijft in het spoor van groepsleider Zulte Waregem. Chevalier prikte tweemaal vanop de stip en nestelt zich nu met 20 goals nog wat steviger in het topschuttersshirt met de Gouden Stier op.

Beide teams begonnen vurig aan de wedstrijd, met meteen een grote kans voor Leuven. Bruzzese moest met een mooie save een vrijetrap van Gorius uit de kruising halen.

Maar het was toch Kortrijk die de brilscore van het scherm veegde via een penaltygoal van Chevalier. Ref Van Driessche had een lichte duwfout van Schuermans op de Smet gezien. Het doelpunt zorgde voor vertrouwen bij de Kerels, die trachtten te combineren, al ontbrak de snedigheid in de acties. De dubbele voorsprong volgde opnieuw vanop de stip na een handsbal in de zestien van Gorius. Chevalier koos de andere hoek en schoot paal binnen. OH Leuven leek niet van zijn melk, loerde op de counter en Storm liet net voor rust na om de aansluitingstreffer te maken.

Meteen na de aftrap kwam die treffer er dan toch via Kostovski die van dichtbij volledig vrij kon in koppen. Bruzzese moest diezelfde Kostovski meteen erna van een nieuwe goal houden. Hoewel OH Leuven in de tweede helft dicht bij een gelijkspel kwam, hield Kortrijk stand.

KVK volgt op één puntje van volgende tegenstander en groepsleider Zulte Waregem.