Hamdi Harbaoui scoort zeven keer op vier dagen tijd: zwak Lierse blijft verweesd achter

Zeven goals maken op vier dagen tijd. Hamdi Harbaoui kan dat. Na zijn vier stuks van zaterdag tegen Moeskroen scoorde de Tunesiër gisteren een zuivere hattrick op Lierse. Die andere uitblinker Theo Bongonda trof voor de rust raak en in het slot redde Wolke Janssen de eer: 1-4.

Zulte Waregem en Hamdi Harbaoui, het is een geslaagd huwelijk. De Tunesiër ontpopt zich in loondienst van Essevee weer tot wat hij altijd is geweest, een doelpuntenmaker pur sang. Op Het Lisp zag hij voor de pauze al een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel. Dat was volgens ons onterecht. Harbaoui liet het niet aan zijn hart komen, bleef gewoon goed spelen en was nuttig in de combinaties. Wanneer de bal terecht op de stip ging, zette hij de elfmeter koeltjes om. Een minuut later was het weer raak. Harbaoui knikte een gemeten voorzet van Olayinka netjes binnen. Een kwartier voor affluiten was zijn zuivere hattrick compleet. Voor de ex-spits van Anderlecht was het zijn twaalfde, dertiende en veertiende doelpunt in tien matchen voor Zulte Waregem. Play-off 2 ligt de man wel, met acht goals in vier matchen. Met zeventien doelpunten staat Harbaoui op drie goals van topschutter Teddy Chevalier van KV Kortrijk.

Fladderende Bongonda

Natuurlijk mogen we ook niets af doen van die andere uitblinker Theo Bongonda. De kleine dribbelaar kon op wat meeval rekenen toen hij zag hoe doelman Rakovsky zich verkeek op zijn afstandsschot. Hij fladderde bij momenten over het veld en was ongrijpbaar. Al moet natuurlijk ook gezegd worden dat Lierse erg zwak was. Essevee blijft zo op kop staan van groep A en kan vrijdag in de derby tegen KV Kortrijk al een stap richting groepswinst zetten.