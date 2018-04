Anderlecht gaat ten onder in uitzinnig Sclessin, Club Brugge kan morgen lachende derde zijn

Standard heeft de topper tegen Anderlecht met 2-1 gewonnen na een echte cupmatch in een zinderend Sclessin. Door het verlies van Anderlecht kan Club Brugge morgen tot zes punten uitlopen als het wint van Charleroi. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

In een zinderend Sclessin liet Hein Vanhaezebrouck Lazar Markovic, die zo’n indruk gemaakt had tegen Club Brugge, niet spelen bij Anderlecht. De trainer van Anderlecht achtte de Serviër nog niet klaar voor drie matchen op rij en liet Ryoto Morioka starten. Bij Standard geen Zinho Vanheusden, de jonge verdediger die het zo goed gedaan had tegen AA Gent. De uit schorsing teruggekeerde Giorgos Koutroubis nam zijn plaats in.

De Vurige Stede deed zijn naam van meet af alle eer aan. De thuisploeg begon in overdrive, met Junior Edmilson als alomtegenwoordige kwelduivel. Edmilson stichtte chaos op de rechterflank van paars-wit met zijn gevaarlijke acties en voorzetten. Hoe ironisch dat de Braziliaanse Belg onlangs nog gelinkt werd aan de Belgische landskampioen. Na tien minuten was het ook Edmilson die de doorbraak forceerde. Anderlecht-doelman Matz Sels zag er niet goed uit op zijn lage voorzet, Leander Dendoncker miste zijn interceptie en derde hond Renaud Emond legde de bal in het lege doel: 1-0. De temperaturen in Luik ging nog enkele graden de hoogte in.

Uitgerekend Trebel slaat terug

Niet dat Anderlecht geen kansen had. Tot drie keer toe kwamen de Brusselaars dicht bij een doelpunt, telkens via Ryoto Morioka. Maar elke keer weer sprong de Japanner te slordig om met de kansen. Eerst besloot hij alleen voor de uitgekomen Standard-keeper Ochoa slapjes op de Mexicaan, daarna liet hij na te profiteren van weifelachtig optreden van de Luikse defensie. Al die tijd bleef Standard, onder impuls van hun geflipte dirigent Edmilson, wel de forcing voeren. Tot vlak voor rust. De thuisploeg werd tegen het eigen doelpunt gepind door Anderlecht. Eerst ontsnapten de Rouches nog toen een vlam van Sven Kums op de paal uiteenspatte, maar in de daaropvolgende fase was het toch bingo. Uitgerekend ex-Standard-man Adrien Trebel knalde de gelijke stand met een afgeweken schot op het bord.

Halfweg gingen de poppen aan het dansen. Standard-trainer Ricardo Sa Pinto zocht de confrontatie met Anderlecht-assistent Karim Belhocine en het kwam tot een opstootje in de spelerstunnel. Scheidsrechter Lawrence Visser kon er niet mee lachen.

Carcela maakt het verschil

Na rust ging de heerlijke wedstrijd gewoon verder aan een hoog tempo. Razvan Marin kreeg al meteen een kans op de 2-1, maar deze keer hield Matz Sels Anderlecht recht. De thuisploeg bleef domineren en dat leidde tot frustraties bij de Brusselaars. Lukasz Teodorczyk knalde een bal woest tegen een Standard-speler aan. Daarop herwonnen de Luikenaars de bal, zetten een nieuwe aanval op en… scoorden. Edmilson - wie anders - met een knappe pass op Mehdi Carcela, die knap aannam, onhoudbaar naar binnen sneed en de bal in de verste hoek legde. Een prachtig doelpunt, precies op het uur.

Daarna was het weer aan Anderlecht. Een vermoeid Standard kroop terug en beperkte zich vooral tot de voorsprong verdedigen. De troepen van Hein Vanhaezebrouck leken geen vuist meer te kunnen maken, tot Kenny Saïef zijn duivels ontbond. De Israëliër danste voorbij twee spelers en kreeg de bal nog voor doel. Vanop amper enkele meters kon invaller Silvère Ganvoula vrij schieten, maar de ongelukkige Congolees trapte recht op Ochoa.

Het slotkwartier werd nog ontsierd door een supporter die een wijnglas op het veld gooide. Uiteraard gevaarlijk, het spel moest worden stilgelegd. Dat veranderde echter maar weinig aan de zaak. Anderlecht stuitte op een rode muur, Sclessin toonde zich zegezeker en ging aan het zingen. Ganvoula die in blessuretijd nog een opgelegde kans de nek omwrong maakte de Luikse pret alleen maar groter. Door de zege nadert Standard tot op één puntje van nummer drie AA Gent. Maar belangrijker: Club Brugge kan morgen, mits winst tegen Charleroi, weer zes punten uitlopen op Anderlecht.