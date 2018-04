STVV hijgt Lokeren in de nek na simpele zege bij Beerschot Wilrijk

STVV is met 1-3 gaan winnen op het veld van Beerschot Wilrijk. Roman Bezus en Chuba Akpom zorgden voor de 0-2 voorsprong. Kort voor affluiten zorgde Van Hyfte voor spanning met de aansluitingstreffer, maar Gueye besliste in de extra tijd de match. Door de zege en het gelijkspel van Lokeren komt STVV tot op één punt van de Waaslanders in groep B van Play-off B. Voor trainer Jonas De Roeck, die op de wip zou zitten, is dit een opsteker. Bekijk om 23u de samenvatting op Sportwereld.be!

Bij Beerschot Wilrijk stond Hernan Losada opnieuw aan de aftrap. De Argentijn, die aan zijn afscheidsweken als voetballer bezig is, speelde sinds de verloren wedstrijd tegen Cercle Brugge niet meer mee. Ook Messoudi en Boulaouali stonden aan de aftrap bij de thuisploeg. Bij STVV startte Acolatse in de plaats van Vetokele in de spits.

Het was STVV dat het best aan de wedstrijd begon, dat leverde na 20 minuten het fraaie openingsdoelpunt op. Na een fout van Tom van Hyfte, bestraft met geel, op Roman Bezus kreeg STVV een vrije trap. Doelman Romo verkeek zich op de bal, maar de Oekraïner trapte het leer ook wel enig mooi binnen. Beerschot Wilrijk had wel een reactie in huis, maar Mbombo kon net niet bij de bal. Ook Van der Bergh kreeg de bal er niet in, al werd hij na een foutje van Steppe wel afgevlagd. Halfweg stond het dan ook 0-1 voor de bezoekers uit Limburg.

Al vroeg in de tweede helft kreeg Hernan Losada dé kans op de gelijkmaker, maar na een heerlijke voorzet van Messoudi had Steppe een dito save in huis. Jammer voor Beerschot, en meteen daarna ging de bal aan de overkant op de stip. Penalty voor STVV, na een duidelijke fout van Swinkels op Akpom. Die nam de elfmeter zelf voor zijn rekening en trapte via de vingertoppen van Romo binnen: 0-2 na 52 minuten spelen.

Beerschot Wilrijk lag tegen het canvas, al lukte Tom Van Hyfte wel nog de aansluitingstreffer op vier minuten van het einde. 1-2, maar dat bleek net niet genoeg. In het slot scoorde STVV ook nog een derde keer, Gueye bezorgde STVV de zekerheid over de drie punten. Zo blijft Beerschot Wilrijk onderin hangen in 2B, STVV staat tweede.