Antwerp doet weer mee in Play-off 2 na zege op het veld van Eupen en zes op zes

Alweer die dekselse William Owusu. De Ghanees was in Eupen alweer de enige doelpuntenmaker voor Antwerp. Alweer matchwinnaar. Met een zuinige 0-1 ging de Great Old winnen op het veld van een mak Eupen. Na de dramatische één op zes in de eerste twee matchen doet Antwerp plots weer mee voor de groepszege.

De spits met de eeuwige glimlach verkeert in bloedvorm en blaakt van het vertrouwen na zijn twee goals in de derby tegen Beerschot Wilrijk. De goal tegen Eupen was een exponent van die goede vorm bij Owusu. Al het elfde doelpunt van het seizoen voor Owusu. Zijn laatste drie goals leverden zes punten op voor Antwerp, dat op die manier weer bovenaan meedoet in zijn groep in Play-off 2. Volgende maandag speelt het in eigen huis tegen Lokeren zelfs een rechtstreeks duel voor de leidersplaats.

Een aangenaam zonnetje bij de aftrap, de fans in hemdsmouwen op de tribunes en verre van een vol huis. Het gaf een beetje het gevoel van zomerse oefenwedstrijd. De omstandigheden maakten dat niemand het gevoel had dat het er veel op het spel stond in het Kehrwegstadion. In het bezoekersvak waren ze alleszins nog meer bezig met het vieren van de derbywinst dan de met de match tegen Eupen. Het hele anti-Beerschotrepertoire was al gepasseerd nog voor er een half uur gespeeld was. Een half uur waarin Antwerp duidelijk de dominante ploeg was. Laszlo Bölöni had vier wissels doorgevoerd ten opzichte van de basisploeg van afgelopen zondag. Borges, Arslanagic, Habran en Nazaryna kwamen in de ploeg. Voor die laatste twee was het de eerste keer dat ze aan de aftrap kwamen. Habran liet zich al meteen opmerken met een rush op rechts, maar er was niemand voor doel die iets kon doen met zijn goede voorzet. De 23-jarige Fransman liet al betere dingen zien dan bij zijn eerste drie invalbeurten die hij al kreeg, maar toch maakte hij bij momenten nog de verkeerde keuzes.

Bij Egor Nazaryna ziet iedereen dat die kerel goed kan voetballen. Hij heeft flair, finesse en ziet het spelletje. Maar één wedstrijd tegen een zwak Eupen is te weinig om te zien of hij het ritme van e wedstrijden op het hoogste niveau aankan.

Opnieuw Owusu

Een dominant Antwerp kwam voor rust verdiend op voorsprong. Dankzij wie anders dan William Owusu. Het inspireerde de Antwerp-fans om minutenlang de EK-klassieker ‘Will Grigg’s on fire’ te verbasteren tot ‘Owusu’s on fire’. Antwerp had daarvoor al enkele keren kunnen dreigen. Met schoten uit de tweede lijn van Siani en twee keer Hairemans. En met een bal in de diepte voor Ardaiz, die net iets te lang twijfelde om zijn actie succesvol af te ronden.

Eupen van zijn kant kreeg in heel de eerste helft geen bal tussen de palen. Ook omdat Ocansey alleen voor Bolat compleet zijn controle miste. Vlak na rust kwam dat eerste schot tussen de palen er wel met een afstandsschot van Blondelle dat Bolat makkelijk pakte. Niet veel later werd diezelfde Blondelle afgetroefd door Joaquin Ardaiz die daardoor alleen op doel kon afgaan. De Uruguayaan had geen oog voor de meegelopen Habran en besloot via Van Crombrugge op de lat.

Eupen was wel beter uit de kleedkamer gekomen. Het nam meer initiatief en werd ook gevaarlijker. Bolat had moeite met een schot van Koné en Batubinsika was maar net op tijd om de rebound van een aanstormende Schouterden te vermijden. De Laet mocht van geluk spreken dat zijn balverlies in de zestien niet werd afgestraft en Antwerp had een sterk keepende Bolat nodig op een schot van Diagne.