Oostende toont karakter in Lokeren en sleept gelijkspel uit de brand

Lokeren is er niet in geslaagd om de drie punten thuis te houden tegen Oostende. De Waaslanders kwamen twee keer op voorsprong, maar telkens vocht de Kustploeg terug. Akpala zorgde tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker, het werd 2-2. Bekijk om 23u de samenvatting op Sportwereld.be!

Na een genietbare pot op Daknam hebben we twee zekerheden in poule B: Lokeren is favoriet voor de groepswinst, bij KV Oostende mag Adnan Custovic stilaan zijn dagen beginnen tellen. De uitslag doet het misschien niet direct vermoeden, maar Lokeren overklaste bij momenten een zeer matig KVO - wie was hier het afgelopen seizoen nu eigenlijk de grijze muis? Custovic had van sportief manager Broos als opdracht gekregen éindelijk eens te winnen in Play-off 2 om de schijn voor zijn ploeg (en zichzelf) nog even hoog te houden, maar een zege zat er nooit in.

Oostende liet zich qua spektakel vooral op de eigen helft gelden: het kreeg twee penalty’s tegen (waarvan één gered) en Rezaeian mocht na de rust gaan douchen na een aanslag op Skulason. Al zat er zowel aan het tweede doelpunt en de tweede penalty een reukje. 4 op 12 en nog zes oefenwedstrijden voor Custovic en de zijnen: ‘t wordt een tergend lang seizoen aan zee. Het brokkenparcours van Oostende geeft Broos nu wel de tijd om verder te onderhandelen met Gert Verheyen, met wie de gesprekken stilaan in een akkoord worden gegoten. En de huidige coach? Die wist al langer dan gisteren hoe laat het is.