Welke twijfels? Club Brugge wervelt en hakt Charleroi helemaal in de pan

Als er twijfels waren over het spelniveau van Club Brugge in Play-off 1 heeft Club Brugge die tegen Charleroi helemaal weggespeeld. Blauw-zwart maakte brandhout van de Carolo’s. Na een dik half uur stond er al 3-0 op het bord en was er nog een goal afgekeurd door de videoref. In de tweede helft wervelde de thuisploeg door en werd het uiteindelijk nog 6-0. Jawel, 6-0! Zes, zoveel punten hebben de Bruggelingen nu ook voor op Anderlecht.

Na het verlies van Anderlecht op het veld van Standard kon Club Brugge de titelstrijd meer naar zich toe trekken als het thuis de drie punten pakte tegen Charleroi. Daarvoor ging coach Ivan Leko back to basics en greep de Kroaat terug naar zijn beproefde 3-5-2 met zijn vertrouwde spelers van in het begin van het seizoen. Refaelov verdween zo terug op de bank voor Wesley. Dion Cools moest ook plaats ruimen voor Diatta. Charleroi rekende vanaf de aftrap al op de counter en kwam met vijf verdedigers en drie aanvallers aan de aftrap. En dat zou hen al snel zuur opbreken.

Want het back-to-basicsconcept van Leko had amper veertig seconden nodig om helemaal te overtuigen. Wesley bedankte voor de basisplek met een goal nadat de bal afwijkt op de hakken van Ilaimaharitra.

Foto: Photo News

Schietkraam

Charleroi kon meteen daarna voor wat dreiging zorgen, maar het schot van Rezaei ging ver naast. De Iraniër stuitte nadien ook nog op Gabulov. En dat was alles zowat qua kansen dat de Carolo’s bijeen konden voetballen. Club Brugge domineerde en vooral Abdoulay Diaby was daar de exponent van. De Franse-Malinees deed verdediger Dessoleil telkens sterretjes zien. Zoals na negen minuten toen Diaby hem knap door de benen speelde met een sleepbeweging en Wesley de 2-0 op een presenteerblaadje aanleverde. De Braziliaan kwam echter twee passen tekort om binnen te duwen.

Foto: BELGA

Dan doe ik het zelf, moet Diaby gedacht hebben. In de 27ste minuut stond hij op de juiste plek om een doorgekopte kopbal aan de tweede paal tegen te netten te werken: 2-0. Dit Brugge voetbalde allerminst nerveus. Het leek net bevrijd. Helemaal toen Vormer geen vier minuten later het derde Brugse doelpunt binnenkopte en blauw-zwart er als eerste deze Play-off 1 in slaagde om drie keer te scoren in een match.

De Nederlander maakte ook nog de 4-0, maar dat feestje werd abrupt afgebroken door de videoref na een (lichte) duwfout van Nakamba. Om maar te zeggen: een wervelend Club veranderde het doel van Mandanda in een schietkraam. Charleroi mocht bij de rust tevreden zijn dat het nog geen 5-0 of 6-0 was.

Foto: BELGA

Applauswissel

Charleroi moest zich in de tweede helft vooral aan damage control doen. Het werd bijna nog meer dan dat na een foutje van de pas ingevallen Poulain. Gabulov redde goed op de daaropvolgende poging van Benavente.

Foto: BELGA

Het doelpunt viel echter weer aan de overkant. De Henegouwse verdediging was wederom gatenkaas toen Vanaken op wandel ging en met een bal door het centrum Wesley op weg zette naar de 4-0. Vanaken mocht even later zelf gloriëren nadat hij een voorzet van Cools prachtig binnenkopte. Ondertussen had Wesley een applauswissel gekregen. Ook vervanger Refaelov kreeg nog zijn moment de gloire nadat hij een afgeweken schot voorbij Mandanda tikte. 6-0! Van een statement gesproken.