Zulte Waregem wint West-Vlaamse burenstrijd en loopt uit in Play-Off 2A

Zulte Waregem heeft de West-Vlaamse burenstrijd van KV Kortrijk met een duidelijke 3-0 gewonnen. Essevee was de betere ploeg en zag dat overwicht vertaald in doelpunt van Bongonda, Kaya en de onvermijdelijke Harbaoui. Door de zege loopt Zulte Waregem tot vier punten uit bovenin Play-Off 2A. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Trucks met waterkanonnen op de E17 tussen Kortrijk en Waregem, Bengaals vuur en veel rook vooraf: elke streekderby tussen de Boeren en de Kerels is heet, maar dit nog een beetje meer: een Europees ticket was al een beetje de inzet. En al volle zomer, blote ruggen en opwaaiende zomerjurken in de tribunes, een jarige (Kaya) en twee jubilarissen (200ste match voor Essevee van De fauw, 50ste voor KVK van Van der Bruggen) het maakte het allemaal nog plezanter. Vooraf, de match bleef wat onder de verwachtingen. Maar dat lag louter aan KVK, met Lepoint in de ploeg, Ajagun in de spits en Perbet op de bank, dat nooit in zijn spel raakte. Het moest in de thuisploeg constant zijn meerdere erkennen. Met een logische 1-0 aan de rust als logisch gevolg. En dan was KVK nog goed gediend, na een geweldige redding van Bruzzese had Olayinka de rebound voor een leeg doel al te enthousiast op de deklat geknald. En schoten van Bongonda, twee keer en een schot en kopstoot van Harbaoui hadden ook anders kunnen aflopen.

Essevee dominant dus, KVK dat al na goed een kwartier de geblesseerde Kumordzi moest wisselen, had er nauwelijks iets tegenover te stellen, de pogingen van Chevalier en Ouali waren te licht. Het gemis van een echte spits liet zich toch wel voelen, de bedrijvige Ajagun viel te vaak teveel terug.

Bongonda breekt de ban

Met de rust in zicht leken de bezoekers nochtans goed weg te komen maar toen was daar toch weer Harbaoui. Niet als goaltjesdief deze keer, als aangever. De Tunesiër legde de voorzet van Olayinka perfect terug op de vrijstaande Bongonda en die had maar binnen te deviëren – daar werd Kumordzi toch al gemist hoor.

En Essevee ging na de rust gewoon door, driftig op zoek naar een tweede goal. Maar Bruzzese, eerder bij Zulte Waregem maar zeven matchen in drie seizoen, stond pal, De Pauw, Olayinka, Harbaoui raakten maar niet voor de Kortrijkse doelman. De oververdiende tweede goal van Essevee bleef uit en stilaan kropen de bezoekers dan toch een beetje in de match, via Ouali, naast en een vrijschop van de ingekomen De Smet. Maar lang duurde de dreiging niet en Bruzzese kon verder zijn kunnen demonstreren op een schot van Olayinka en een vrijschop van Kaya.

Ex-Zulte Waregem-speler doet Kortrijk de das om

Het was dus echt wel de thuisploeg die er een leuk derby van maakte – zonder Bruzzese was de match al lang gespeeld. Maar een strafschop, na haakfout van Lepoint op Olayinka, was er voor de Waal dan toch teveel aan. Een klusje voor Harbaoui (2-0), na zijn assist zijn achtste goal op drie matchen, nog maar twee eenheden van Gouden Stier Chevalier, danig afwezig aan de overkant. En toen even later Kaya zijn 32ste verjaardag ook nog bekroonde met een goal, kon de pret helemaal niet meer op in het Regenboogstadion. Dit was al de 10de match na elkaar dat de rivaal uit Kortrijk op Essevee niet kon winnen. Halfweg PO2 neemt Essevee al een optie op de groepswinst in poule A, al moet het natuurlijk nog naar KVK. Maar de lol en de mooie zomeravond waren wel helemaal voor Essevee.