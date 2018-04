Nieuwe flater van Sels en hoofdrol voor videoref: Anderlecht moet nu vrezen voor tweede plek na terechte nederlaag bij Genk

Club Brugge kan zondagavond een flinke stap dichter bij de titel staan. Eerste achtervolger Anderlecht leed gisteren zijn tweede nederlaag in vier dagen tijd en lijkt uitgeteld als titelkandidaat. Genk mengt zich door de overwinning in de strijd om de derde plaats.

Bij de thuisploeg kreeg Nikos Karelis zijn eerste basisplaats in Play-Off 1. Samatta verhuisde naar de bank. Op rechts bleef Maehle de voorkeur krijgen op Clinton Mata. Bij de bezoekers had Hein Vanhaezebrouck voor een keertje niet te klagen over blessureleed. Zowel Kums (dij), Teodorczyk (probleem met zijn sinussen) als Markovic waren wedstrijdfit bevonden en stonden aan de aftrap.

Scheidsrechter Dierick had de wedstrijd nog maar pas op gang gefloten toen Matz Sels voor de tweede keer op vier dagen tijd pijnlijk in de fout ging. De doelman wilde net als op Standard zijn handen niet vuil maken aan een lage voorzet van Nastic en dook opnieuw met zijn voeten grandioos naast de bal. Ndongala was de gelukkige aan de tweede paal die het cadeau in ontvangst mocht nemen: 1-0 na amper twee minuten.

Foto: BELGA

Anderlecht nam daarna de match in handen maar slaagde er niet in om het overwicht om te zetten in kansen. Genk was de meest dreigende ploeg en kwam twee keer dicht bij de 2-0. Eerst kwam Karelis een centimeter te kort om een afgeweken voorzet van Ndongala binnen te koppen. Een minuutje later herstelde Sels zijn eerdere flater door in de voeten van de doorgebroken Ndongala te duiken.

Kurkdroog

Op een eerste doelpoging van Anderlecht was het wachten tot de twintigste minuut. Na ongelukkig balverlies van Maehle werd Markovic perfect in het straatje gestuurd door Trebel. De Serviër toonde zijn klasse in de afwerking en knalde de gelijkmaker kurkdroog in de winkelhaak. De eerste van de Liverpool-huurling in de Belgische competitie. Anderlecht probeerde het nog met een slap lobje van Saief maar moest de rest van de kansen voor rust aan de Limburgers laten. Na een knappe combinatie tussen Trossard en Ndongala redde Sels opnieuw de meubelen op een schot van Trossard. Even later was de doelman wel geklopt op een vrije trap van Malinovskyi maar bracht de paal redding. De 1-1 ruststand was dus vooral voor Anderlecht eerder gevleid.

Videoref

Ook na de rust bleef een dominant Genk op zoek gaan naar de voorsprong. Net voor het uur kreeg de thuisploeg wat het verdiende na een heerlijke aanval over drie stationnetjes. Pozuelo stak de bal door tot bij Karelis die op zijn beurt Trossard bediende: 2-1. Vanhaezebrouck moest nu iets doen en haalde de halffitte Kums en Saelemaekers naar de kant voor Morioka en Bruno. Veel haalde het niet uit. Twintig minuten voor tijd zag Dierick een strafschopfout in een schouderduwtje van Dendoncker aan Colley. De Luminus Arena maakte zich op voor het genadeschot toen Dierick van de VAR in zijn oortje kreeg ingefluisterd dat hij toch maar best eens een kijkje kon gaan nemen naar de beelden. Dierick kwam – terecht – terug op zijn beslissing en hield zo de spanning er nog in tot aan het einde.

Foto: BELGA

Anderlecht perste er immers toch nog een slotoffensief uit en kwam een paar keer gevaarlijk dicht bij de gelijkmaker. Teodorczyk werd een hele match gejend door het thuispubliek maar haalde ei zo na zijn gram op een afgeweken voorzet van Bruno. De poging van de Pool stuitte op een goed uitgekomen Vukovic. Bij het ingaan van de blessuretijd kreeg ook Bruno nog een enorme kans. De invaller had de gelijkmaker maar voor het binnenkoppen maar knikte de bal over.

Foto: Photo News

Club Brugge kan vanavond tegen Standard de kloof met paars-wit uitdiepen tot negen punten. Voor Anderlecht wordt het nog vijf duels knokken om het ticket voor de voorrondes van de Champions League veilig te stellen.