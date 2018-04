Play-off 2: nu wint ook Lierse op het veld van Waasland-Beveren

Waasland-Beveren blijft wachten op zijn eerste overwinning in Play-off 2 na een nederlaag tegen Lierse (0-1). Het geteisterde Lierse boekt zo zijn tweede zege in deze nacompetitie. Laurent zorgde na elf minuten al voor het enige doelpunt in de match.

Sven Vermant roteerde in vergelijking met de wedstrijd tegen Moeskroen. Zo kregen Merveille Goblet en Niels De Schutter nog eens hun kans bij Waasland-Beveren. De laatste wedstrijd van Goblet dateerde intussen al van 23 september 2016 thuis tegen Anderlecht, nadien moest hij altijd vrede nemen met een plaatsje op de bank. Voor De Schutter was het zelfs pas zijn eerste basisplaats dit seizoen. De 29-jarige verdediger sukkelde in het begin van de competitie lang met de achillespees en kwam niet verder dan een invalbeurt van zeventien minuten. Lierse-trainer David Colpaert wijzigde zijn elftal op vier posities. Yakubu, Laurent, Weuts en Janssens kwamen in de ploeg, Wils, Ntambwe, Joachim en Allach verdwenen naar de bank.

Foto: Photo News

Amper 1621 supporters – een diepterecord – vonden de weg naar de Freethiel. Gelukkig zorgden de talrijk opgekomen bezoekers van Lierse voor wat sfeer, want op het veld viel er niet veel animo te beleven. Waasland-Beveren bleef ook tegen Lierse in hetzelfde bedje ziek, Lierse legde bij momenten wel aardige combinaties op de mat. Nochtans eiste de thuisploeg in de openingsminuten het balbezit op, zonder gevaar. Bij de eerste beste kans voor Lierse was het al meteen prijs. Laurent rondde een knappe actie van Buyens heerlijk af. Doelman Goblet had geen schijn van een kans.

Morsen met kansen

Na mooi samenspel met Thelin stormde Myny alleen op doelman Rakovsky af, maar die hield de flankaanvaller met een voetreflex van de gelijkmaker. Even later claimde Waasland-Beveren een strafschop nadat Vanzo neerging na een duel met Poelmans. Ref Verboomen gaf geen krimp. Onder impuls van de klaarkijkende Laurent en de dribbelvaardige Yagan nam Lierse de wedstrijd nadrukkelijk in handen. Diezelfde Yagan vergat tot twee keer toe de voorsprong te verdubbelen. Eerst duwde hij een gemeten voorzet van Laurent naast. Luttele minuten later knalde hij een haarscherpe voorzet van Bourdin knullig over. Wat morste Lierse met de kansen.

Foto: Photo News

Ook in de tweede helft ging Lierse op zoek naar de dubbele voorsprong, maar veel kansen kreeg het niet meer. Op het uur bracht Vermant Boljevic en Ampomah tussen de lijnen. Die zorgden voor extra dreiging, al was de opflakkering van erg korte duur. En zo sleepten de spelers zich naar het einde van de match. Neen, buiten een kansje voor Boljevic viel er niks meer te beleven.

Al vier maanden zonder thuiszege

Zo blijft Waasland-Beveren in hetzelfde bedje ziek. De laatste overwinning van de Oost-Vlamingen dateert al van 2 februari. De laatste keer dat ze voor eigen publiek nog eens konden winnen is al van 20 januari geleden. Lierse boekte zijn tweede overwinning in Play-off 2 en volgt zo op een puntje van Moeskroen en OH Leuven.