OH Leuven veegt Moeskroen van de grasmat in swingende tweede helft

Na het debacle met de onterechte strafschoppen dinsdag in Kortrijk, heeft OHL wel gekregen waar het recht op had. Een slap Moeskroen kwam nochtans tegen de gang van het spel in op voorsprong via Mbombo, maar OHL reageerde met drie doelpunten in minder dan tien minuten. Aguemon maakte er twee, Kehli vervolledigde tot 3-1.

OHL, waar de 18-jarige Ghanees Sowah voor het eerst in de basis stond, was de enige ploeg die op zijn minst de intentie had om te voetballen. Veel verder dan enkele halve kansen van Storm kwamen de Leuvenaars met hun goeie intenties in de eerste helft echter niet. Lokeren-huurling Kehli liet wel verschillende keren zijn technisch vernuft zien, maar doelpogingen leverde dat niet op.

Moeskroen nam voor de rust een erg passieve houding aan, en leek zich in een brilscore prima te kunnen vinden. Het maakte voor de rust letterlijk niets klaar, waardoor het een doodsaaie eerste helft werd. De speciale ruiten die de groundsmen van Leicester op de grasmat van het King Power at Den Dreef Stadion hadden aangebracht, waren de enige echte bezienswaardigheid in de eerste helft.

Moeskroen op voorsprong

Trainer Frank Defays had zijn troepen in de rust blijkbaar op scherp gezet, want Moeskroen zorgde in de zes minuten na de pauze voor meer dreiging dan in de hele eerste helft. Toen Govea de bal netjes over de OHL-defensie legde resulteerde dat ook in een doelpunt, want Mbombo nam de bal in één tijd op de voet en schoot knap binnen.

Lang duurde de tempoversnelling van Moeskroen niet. OHL nam al snel weer over, en twaalf minuten na het openingsdoelpunt hingen de bordjes weer gelijk. Kehli bracht vanop links tot bij Aguemon, die de gelijkmaker overhoeks en onhoudbaar naar binnen werkte. Niet veel later was het opnieuw aan Aguemon. Galitsios beging een duwfout op Schuermans, Boucaut gaf een strafschop. Aguemon twijfelde niet en bracht de Leuvenaars op voorsprong.

Amper drie minuten na de 2-1 was het alweer prijs voor OHL na een dol kwartiertje aan Den Dreef. De thuisploeg scoorde drie keer in minder dan tien minuten. Kehli trapte eerst op de paal, zowel de ingevallen Vekemans als Kostovski probeerden het in de rebound, maar uiteindelijk was het Kehli zelf die van dichtbij de 3-1 tegen de touwen trapte.

In de stand in groep A komt OHL op gelijke hoogte met Moeskroen. De twee ploegen delen de derde plaats, met ieder zeven punten.