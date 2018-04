Play-off 2: Eupen-spits Toyokawa maakt Sint-Truiden af na leuke pot voetbal

Sint-Truiden heeft de kans laten liggen om tijdelijk aan de leiding te gaan in groep B van play-off 2. Het moest voor eigen volk buigen voor Eupen waar de Japanse spits Toyokawa een belangrijke rol speelde. De thuisploeg verdiende beter maar verdedigde onvoldoende scherp om aanspraak te kunnen maken op de zege.

De eerste helft op Stayen werd gekleurd door twee goed benutte hoekschoppen. Na tien minuten bezorgde Blondelle Eupen de voorsprong, maar ook STVV toonde zich sterk op spelhervattingen. Een kwartier later kopte De Petter de gelijkmaker tegen de touwen. Na rust kwamen de Truienaars snel op voorsprong via een afstandschot van De Sart (51.). Eupen-doelman Niasse ging hierbij niet vrijuit. Maar de thuisploeg kon die voorsprong nauwelijks vier minuten vasthouden. Toyokawa, de held in de slotwedstrijd van de reguliere competitie tegen KV Mechelen, profiteerde van een misverstand tussen De Petter en Steppe om de 2-2 binnen te leggen. En Eupen ging er zelfs nog over. Een eigen doelpunt van De Norre (69.), die een nieuw doelpunt van Toyokawa probeerde te verhinderen, zette de 2-3 op het bord. Raspentino (83.) verzuimde in het slot vanaf elf meter de Eupense zege nog meer glans te geven. Eupen klimt in groep B naar een voorlopige vierde plaats met vijf punten. STVV staat nog steeds tweede met zeven eenheden.