Wat een ontknoping: Standard komt in blessuretijd langszij na spektakelmatch in Brugge

Club Brugge is nog geen kampioen. Een gelijkmaker van Cop in blessuretijd bezorgde Standard een duurbevochten punt op het veld van de competitieleider na een wedstrijd die alles had wat een topper hebben moet. Alleen een winnaar ontbrak.

Club Brugge en Standard maakten er in Jan Breydel een heus propagandawedstrijd van. Dat was in de eerste helft vooral te danken aan Club Brugge. De leiders wilden de concurrentie niet de minste hoop bieden en probeerden een snelle treffer te forceren. En dat lukte. Limbombe had Ochoa al eens aan het ewerk gezet, Denswils kopbal ging via Luyindama over en Vormer trapte de derde kans van de avond genadeloos binnen met links. We waren nauwelijks zeven minuten bezig.

Foto: Photo News

Jan Breydel kirde van de pret en dat zou nog wel even zo blijven duren. Als een heuse pletwals rolden de Bruggelingen over de Luikse tegenstand. Standard was nauwelijks een schim van het team dat midweeks Anderlecht opzij had gezet. Vormer dirigeerde, Standard had een uitstekende Ochoa nodig om de schade te beperken. Maar nog voor het half uur was ook hij er een tweede keer aan voor de moeite. Vormer strooide met de assist, Wesley knikte binnen. Braziliaans feestje bij Brugge.

Foto: Photo News

‘Kan ik ook’, moet Edmilson gedacht hebben en de Braziliaanse Belg zorgde meteen voor de aansluitingstreffer na een moment van onoplettendheid van Cools. Geen paniek in de Brugse rangen, Diaby draaide zich knap vrij en knalde de bal via het handje van Ochoa een derde keer tegen de Luikse touwen: 3-1. Standard leek uitgeteld maar dat was buiten de dekselse Edmilson gerekend. De winger won het spurtduel van Cools, kapte zijn tegenstander beheerst uit en mikte het leder met rechts in de verste winkelhaak.

Brugge zakt terug

De eerste helft had veel benzine uit de Brugse tank gevorderd. De thuisploeg kwam iets minder gretig uit de kleedkamer en Standard rook zijn kans. Carlinhos kwam mee het middenveld versterken en zorgde voor meer balvastheid in de Luikse rangen. Club leek in te dommelen, wie anders dan Edmilson vergat de gelijkmaker voorbij Gabulov te jagen. Even later was het toch raak. Emond nam Gabulov tegenvoets, de bordjes hingen terug in evenwicht.

Foto: BELGA

Vreemd genoeg haalde coach Sa Pinto met Edmilson zijn gevaarlijkste speler naar de kant. Toch veranderde het spelbeeld niet. Standard bleef aandringen, Brugge loerde op een tegenaanval die er niet te vaak kwam. De wedstrijd kon plots alle kanten uit. Brugge-coach Ivan Leko herkende het gevaar en vroeg zijn spelers om dichter bij het doel van Standard te spelen. En de spelers pikten de boodschap op. Vanaken werd voor doel geloodst, Vormer knalde de rebound in de volley maar nipt naast. Plots was het weer Brugge dat op zoek ging naar de winnende treffer. En die kwam er! Limbombe kopte aan de tweede paal op de uitgestoken arm van Emond. Ref Laforge kon niet anders dan de terechte penalty toekennen na assistentie van de videoref. Diaby liet de kans niet liggen en knalde zijn tweede van de avond tegen de touwen.

Brugge op rozen, Jan Breydel in de wolken. Deze voorsprong wilde de Bruggelingen niet meer laten ontsnappen en dat gebeurde ook niet meer. Althans, dat dachten ze. Een vrije trap in blessuretijd viel voor de voeten van de ingevallen Cop en die kende geen genade. Slotakkoord van een zinderende topper.