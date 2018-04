Charleroi blaast de strijd om de tweede plaats nieuw leven in, Gent blijft op de sukkel

Charleroi kan dan toch winnen in play-off 1. De Karolo’s klopten AA Gent met 2-1 en blazen zo de strijd om de tweede plaats nieuw leven in. Nummer twee Anderlecht telt nauwelijks vier punten meer dan nummer zes Charleroi. En zo kan het halfweg de play-offs nog alle kanten uit in de strijd om het tweede ticket voor de Champions League.

Charleroi-coach Mazzu had zijn troepen na de pandoering op het veld van Brugge (6-0) danig omgegooid. Maar liefst zes nieuwe krachten mochten proberen beter te doen. En dat lukte, al was het niet zonder moeite en zeker niet met sprankelend voetbal.

Tijdens het eerste kwartier gebeurde er niet veel. Gaandeweg begonnen de bezoekers beter te voetballen en leverde dat wat kansen op. De eerste was voor Kubo, maar die besloot op de paal. Aan de overkant knalde Pollet met een heerlijke volley op de vuisten van Kalinic en in de fase die erop volgde moest Nganga de meubelen redden voor de thuisploeg.

Foto: Isosport

De Buffalo’s begonnen elkaar goed te vinden, maar de goal viel toch voor de thuisploeg. Foket leed balverlies op de eigen helft en dat werd cash betaald. Fall faalde niet oog in oog met Kalinic, het was de eerste veldgoal die AA Gent slikte in deze play-offs. Na de goal drong AA Gent nog even aan, maar gedurende het laatste kwartier waren de Buffalo’s niet meer gevaarlijk. Zo kon Charleroi zonder veel moeite de voorsprong behouden en het rustsignaal afwachten.

Pollet verdubbelt

De koffie bracht geen beterschap voor de bezoekers. Charleroi wilde koste wat het kost de punten thuis houden en kreeg daarbij de steun van de bezoekers. Andrijasevic leed dom balverlies, Ilaimaharitra loodste Pollet perfect voor Kalinic en die kans liet de thuis-spits niet liggen. Lang duurde de Henegouwse vreugde niet. Dessoleil probeerde een bal van Dejaegere te ontzetten maar kopte hierbij op zijn eigen paal. De goed gevolgde Kubo duwde de rebound probleemloos tegen de touwen. En zo hadden we opnieuw een match. Chakvetadze mikte een kans een metertje over de kruising.

Foto: BELGA

AA Gent probeerde nog de bakens te verzetten maar de Gentenaren toonden meer inzet dan creativiteit. Charleroi verdedigde met overtuiging en Penneteau werd nog maar zelden in de problemen gebracht. Gent verdiende wel een puntje maar botste op een tegenstander die wilde bewijzen dat het nog niet dood is.