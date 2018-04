Oostende speelt tegen Beerschot Wilrijk voor vijfde match op rij gelijk

KV Oostende en Beerschot Wilrijk blijven ook na vijf speeldagen nog zonder zege in Play-off 2. De Antwerpenaren kwamen nochtans op een dubbele voorsprong, maar nog voor de rust zetten de Kustboys de scheve situatie weer recht. Het bleef uiteindelijk 2-2 en daarmee speelt Oostende voor de vijfde keer op rij gelijk in Play-off 2.

Play-off 2 was voor zowel KV Oostende als Beerschot Wilrijk nog geen succes. Beide ploegen konden nog niet winnen en bekleedden de laatste twee plekken in de stand. Daar leken de bezoekers uit Antwerpen verandering in te brengen, want na twintig minuten stond het zowaar 0-2. In de derde minuut trapte Jimmy De Jonghe de eerste goede kans meteen tegen de netten. Na een ingestudeerde corner verdubbelde Jan Van den Berg de voorsprong.

En die was ook niet onverdiend. Beerschot Wilrijk onderhield het betere voetbal, maar Oostende kwam wel beter in de partij en net na het half uur kon Banda ook de aansluitingstreffer binnentrappen. Daarna kregen de Antwerpenaren twee enorme kansen voor de 1-3, maar Zoua kon net niet bij een voorzet en Messoude zag zijn krulbal op de deklat uiteenspatten. De goal viel zelfs aan de overkant. Bjelica trapte vanop twintig meter voorbij een grabbelende Romo en zo was alles weer te herdoen op het einde van de eerste helft.

Na de pauze gingen ze bij de Kustboys verder op de euforie van die gelijkmaker, maar meer dan een krul van Zivkovic en een afstandsschotje van Banda kwamen de West-Vlamingen niet. Ook Beerschot Wilrijk kon zijn goede spel van in de tweede helft niet meer op de mat brengen. Pas vier minuten voor tijd werd nog een doelman echt aan het werk gezet. Romo moest wel alles uit de kast halen om een derde Oostendse goal uit zijn netten te houden. Daardoor kwam er geen winnaar in de partij en speelt KV Oostende voor de vijfde match op rij deze Play-off 2 gelijk.