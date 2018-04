Antwerp verliest voor eigen volk, Lokeren na gevleide zege nog wat steviger op kop in reeks B

Lokeren blijft ook na vijf speeldagen in Play-off 2 ongeslagen. Meer zelfs, het diende op maandagavond Antwerp een eerste thuisnederlaag op de Bosuil aan sinds februari. The Great Old liet vooral voor rust heel wat kansen liggen maar kwam in de tweede helft tweemaal op achterstand. Arslanagic kon na de heerlijke knal van Hupperts nog wel gelijkmaken maar invaller Miric bezorgde de thuisploeg in het slot een ijskoude douche: 1-2. Lokeren staat zo nog wat steviger op kop in Groep B.

Faris Haroun, nochtans één van de sterkhouders bij Antwerp, startte al voor de derde match op rij op de bank. Bij Lokeren kwamen Robin Söder en Arno Monsecour in de ploeg voor Marko Miric en Stefano Marzo. In principe was het ook de laatste wedstrijd van het seizoen voor doelman Verhulst: hij wordt binnenkort geopereerd aan de elleboog.

Thuisploeg laat kansen liggen

The Great Old domineerde de hele eerste helft en was enkele keren gevaarlijk. Nazaryna knalde de eerste kans echter over en Verhulst stond pal op pogingen van Rodrigues, Owusu en Hairemans. Rodrigues pakte uit met een heerlijke volley en een knappe vrije trap maar de mooiste redding van Verhulst kwam er na een afgeweken bal van Hairemans.

Aan de overkant kon alleen Hupperts voor lichte dreiging zorgen. Bolat moest zich bij terugkoppen van Batubinsika ook helemaal streken om een owngoal te voorkomen.

Lat en paal voor bezoekers

Een ander spelbeeld in de tweede helft: Antwerp had het moeilijker om aan uitgespeelde kansen te geraken en de thuisploeg ontsnapte toen Michel werd vrijgespeeld voor Bolat en de bal opzij legde voor Skulason: zijn poging belandde echter via een verdediger tegen de lat en opnieuw Skulason mikte in de herneming op de paal. Antwerp kon daar aanvankelijk weinig tegenover stellen: Ardaiz werd in laatste instantie afgestopt en de kopbal van Van Damme op hoekschop was te centraal.

Twee snelle doelpunten

Hupperts was de gevaarlijkste man bij Lokeren en uit het niets scoorde hij in de 69e minuut een heerlijk doelpunt vanop 20 meter: Bolat stond aan de grond genageld en zag de bal in de winkelhaak belanden : 1-0.

Het antwoord van Antwerp liet echter niet lang op zich wachten. Ardaiz dribbelde vanop rechts naar binnen maar zijn pegel strandde op de lat. De rebound viel echter in de voeten van Arslanagic, en die faalde niet: 1-1.

Foto: BELGA

IJskoude douche na geblunder achterin

In de 84e minuut volgde echter nog een ijskoude douche voor Antwerp, dat achteraan blunderde. Arslanagic schoof uit bij een terugspeelbal, waardoor Miric alleen voor Bolat kwam en de doelman kansloos liet: 1-2.

Foto: Photo News

In de stand heeft Lokeren in Groep B nu 11 punten, vier punten meer dan het duo Antwerp-STVV.