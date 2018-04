Heerlijke kopbal van Trossard bezorgt Genk een verdiend punt, Club tevreden naar huis

Racing Genk en Club Brugge hebben 1-1 gelijkgespeeld. Genk maakt zo een einde aan de ongenaakbare status van Club op lucky friday. Club won zeven wedstrijden op rij op een vrijdagavond. De West-Vlamingen lopen zo een puntje uit op Anderlecht, dat zondag Charleroi partij geeft. Genk schiet met een punt weinig op in de strijd om een Europees ticket.

Genk-trainer Philippe Clement voerde, ondanks de 2-1 overwinning tegen Anderlecht vorige week, twee wijzigingen door. Maehle en Ndongala moesten plaatsruimen voor Mata en Wouters. Clement rekende op man in vorm Leandro Trossard om een eventuele beslissing te forceren. Bij Club Brugge verkoos trainer Ivan Leko op de rechterkant de aanvallend ingestelde Krépin Diatta boven Dion Cools. De Kroaat Matej Mitrovic - terug uit blessure - nam plaats op de bank.

Tijdens de eerste tien minuten kwamen beide ploegen niet veel verder dan wat middenveldspel, tot Wouters de bal achter de Club-verdediging legde. Trossard trapte van dichtbij echter op Gabulov. Club reageerde al in dezelfde minuut. Limbombe maakte een actie op links en legde terug op Vormer. Genk-doelman Vukovic redde knap de vrije schietkans van de Gouden Schoen.

Foto: BELGA

Club leek gaandeweg de match in handen te nemen. Diaby zette Aidoo knap in de wind en kwam ten val in de zestien. Het appel voor strafschop werd weggewuifd door Boucaut. Op het halfuur kon diezelfde Diaby op rechts uitbreken. Zijn voorzet kwam in de loop van Vanaken, maar die raakte het leer niet goed genoeg en Vukovic kon de bal net voor de lijn klemmen.

Het laatste kwartier van de eerste helft herstelde Genk het evenwicht. Dat leverde veel balbezit en een afstandsschot van Clinton Mata op dat niet zo ver naast ging. Toch kwamen de bezoekers vlak voor rust nog tweemaal gevaarlijk opzetten. Vukovic redde onorthodox een schot van Nakamba en duwde daarna een voorzet van Vormer in de voeten van Denswil. De Nederlander kon echter geen ploegmaat bedienen.

Wesley opent score, Trossard reageert meteen

Club Brugge kwam scherp uit de kleedkamer. Vukovic werkte een voorzet maar half weg, Limbombe kon niet profiteren en zijn schot werd dan ook afgeblokt. Even later opnieuw een dubieuze fase in de zestien. Colley bracht Diaby ten val, maar Boucaut wees na een kleine aarzeling niet naar de stip. Genk speculeerde op een snelle omschakeling, maar bij de beslissende pass liep het telkens fout. Uiteindelijk lukte Genk dan toch een vlotte aanval door het centrum. Het gekraakte schot van Karelis hobbelde naast.

Iets voorbij het uur glipte Diaby door de buitenspelval. Hij ging Colley voorbij en zette laag voor naar de tweede paal waar Wesley eenvoudig de bal tegen de netten kon werken. Meteen het eerste uitdoelpunt voor Club in Play-off 1. Nauwelijks vier minuten later hingen de bordjes opnieuw in evenwicht. Trossard kopte een voorzet van Mata met een heerlijk boogje over Gabulov binnen.

Foto: BELGA

De gelijkmaker gaf Genk nieuwe energie en Club kreeg het daarom wat moeilijker bij het ingaan van het laatste kwartier. Trossard sneed mooi naar binnen en haalde uit van buiten de zestien. Een aan de grond genagelde Gabulov sloeg een zucht van opluchting toen de bal de via de lat over ging. Zijn overbuur Vukovic verbrandde op zijn beurt bijna de handschoenen op een pegel van Denswil.

De wedstrijd kabbelde daarna voort naar het einde. Geen van beide ploegen kon nog een noemenswaardige kans creëren, waardoor de wedstrijd op een billijk gelijkspel eindigde.