Chevalier bezorgt KV Kortrijk vijf minuten voor tijd volle buit tegen Lierse

Teddy Chevalier heeft KV Kortrijk vijf minuten voor tijd de volle buit bezorgd tegen Lierse in Play-Off 2A. De topschutter zorgde met zijn eenentwintigste van het seizoen voor de 2-1 nadat Jovan Stojanovic de vroege 0-1 van Nico Binst had uitgewist. Door de zege nadert KV Kortrijk tot op vier punten van leider Zulte Waregem.

Met KV Kortrijk tegen Lierse stond het nummer twee en vijf van poule A op het programma. De Palieters, die met ex-Zulte-Waregemspeler David Nakhid een overnemer hebben gevonden, begonnen met hun sterkste ploeg aan de match. Bij KV Kortrijk mochten De Smet, Stojanovic en Palmer-Brown nog eens in de basis starten.

Zoals zo vaak dit seizoen was de eerste echte grote kans voor de Kerels. Chevalier schilderde vanop rechts een voorzet op het hoofd van De Smet. Doelman Rakovsky kon zijn kopbal er nog net uithalen, en in de rebound schoot Perbet van dichtbij onbegrijpelijk over. Lierse maakte de eerste echte kans wél af. Yagan gooide vanop links een center voor, Kaminski twijfelde en Binst kon volledig vrijstaand binnen koppen 1-0.

Het sein voor Kortrijk om wakker te worden. Opnieuw Chevalier wierp zich op als spelverdeler. Hij zwiepte een bal op het hoofd van een sterk spelende De Smet, die mooi voor bracht en Stojanovic repte zich om het leer binnen te sleren: de bordjes weer in evenwicht.

De Kerels wilden erop en erover, maar Rakovsky stond in de weg op een poging van ver. Even later kreeg Perbet zijn bal dan weer niet onder controle. Lierse gaf niet af en had kort voor rust de grootste kansen om op voorsprong te komen. Yagan kopte volledig vrijstaand naast en even later deed Buyens dat nog eens over. 1-1 bij de pauze dus. En daar hadden de supporters van Lierse vrede mee. “Deze club gaat nooit kapot”, scandeerden ze.

Onscherp vizier

Ook de eerste kans in de tweede helft viel voor Kortrijk te noteren. Lepoint legde af naar Ajagun die van ver naast schoot. Even later ging Chevalier op wandel, hij dribbelde drie verdedigers, maar zijn laatste baltoets was niet goed. Een kwartier voor het einde kwam Lierse nog eens dreigen. Palmer-Brown verkeek zich op een bal en Kaminski onderscheidde zich door het schot van Binst te redden.

Kortrijk had moeite om de kansen af te werken. Ook Lepoint kreeg hem er niet in, de Kerels leken af te stomen op een gelijkspel, maar dat was buiten Chevalier en Ouali gerekend. De twee die elkaar dit seizoen al zo vaak vonden, deden het opnieuw. Ouali bracht voor en Chevalier maakte zijn 21stevan het seizoen en houdt Harbaoui zo op twee goals. De voorsprong met Zulte-Waregem blijft vier punten, met volgende week de derby op het programma.