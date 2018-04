Zulte Waregem rolt Moeskroen op in één minuut en blijft autoritair leider in Playoff 2A

Zulte Waregem heeft ook op speeldag 6 van Playoff 2 geen grote steken laten vallen. Essevee kwam op het veld van Moeskroen wel op achterstand in de eerste helft, maar Harbaoui en Olayinka stelden in de tweede helft orde op zaken door tweemaal raak te treffen in één minuut. Het werd 1-2 op Le Canonnier. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Zo, dat varkentje is ook weer gewassen. Al heeft het voor Zulte Waregem toch iets meer moeite gekost dan in de voorgaande wedstrijden. Voor de rust wrongen de bezoekers een heleboel kansen de nek om en kwam het zelfs eerst op achterstand. En zeggen dat Essevee normaal aan de lopende band scoort in Play-off 2.

Waarom wisselen als het goed loopt? Zulte Waregem begon net als de voorbije weken met dezelfde elf aan de wedstrijd. Bij Moeskroen had coach Frank Defays wel een paar wijzigingen doorgevoerd aan zijn basiselftal. Olinga en Govea zaten zelfs niet op de bank omwille van een slechte mentaliteit. Amallah en Rotariu stonden aan de aftrap. Galitsios moest plaatsruimen voor Vojvoda op de rechtsback.

Foto: Photo News

Het was Essevee dat meteen de regie in handen nam. Een bloemlezing: De Pauw trapte richting de winkelhaak, Werner zweefde richting het leer. Na een collectieve aanval kon Harbaoui niet genoeg kracht achter zijn kopbal zetten. De Pauw trapte in de draai over en Bongonda zag zijn loeier geblokt worden door Godeau. Moeskroen kon daar niet veel tegenover zetten. Een lage trap van Aidara was hun enige wapenfeit. Daarna ging Essevee door op zijn elan. Olayinka knalde wild over, De fauw kreeg zijn schot niet tussen de palen. Les Hurlus konden alleen dreigen als de troepen van Francky Dury onnodig balverlies leden.

Dat deden ze via de snelheid van Amallah, Rotariu en Mbombo. Doordat de thuisploeg positioneel goed stond opgesteld, begon Essevee meer de lange bal te hanteren. Wanneer Zulte Waregem dan toch nog eens op de voetballende manier via De Pauw oog in oog kwam met Werner, vergat die te schieten. En zoals het zo vaak loopt: als je je kansen niet afwerkt, krijg je het deksel op de neus. Op het halfuur kwam Moeskroen tegen de gang van het spel in op voorsprong. Huyghebaert poortte De Pauw en Amallah dook voor Walsh op: 1-0. Net voor de rust liet Harbaoui de gelijkmaker liggen, Amallah verdubbelde aan de overkant na om de score niet.

“Hamdi is op komst”

Essevee vormde net voor het begin van de tweede helft een kringetje om elkaar moed in te praten. Dat had ook zijn effect. Dury had zijn jongens ongetwijfeld gevraagd tijdens de pauze om orde op zaken te stellen. De Sart mikte net over en Harbaoui zag zijn twee kopballen kopbal nipt buiten de palen belanden. De Tunesiër baalde. Het was slechts uitstel. Kaya bracht iets voorbij het uur voor, De Pauw knikte terug en Harbaoui kopte zijn negentiende van het seizoen binnen. Een minuut later schilderde Hamalainen een vrije trap op het hoofd van Olayinka: 1-2. De meegereisde supporters kraaiden van de pret. “Teddy, Teddy, Hamdi is op komst”, werd er gezongen met het oog op de topschuttersstand. Amallah kwam nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar Bossut tikte zijn trap tegen de lat.

Foto: BELGA

Zulte Waregem blijft door de nieuwe zege gewoon op kop in zijn poule en kan het volgend weekend op KV Kortrijk een nieuwe tik uitdelen aan zijn grootste concurrent.