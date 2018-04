OH Leuven en zegeloos Waasland-Beveren scoren niet in zeer zwakke partij

Voor de fans van OH Leuven en Waasland-Beveren was de confrontatie tussen beide clubs op speeldag 6 van Playoff 2A er één om snel te vergeten. Er werd niet gescoord aan Den Dreef, waardoor beide teams de punten delen. OH Leuven blijft zo op derde stek, terwijl Waasland-Beveren nog steeds niet kon winnen in Playoff 2 en met één schamel punt achterblijft. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

OHL opende scherp en na drie minuten was er al een kopbal op de paal van Maertens. Wie hoopte dat het de voorbode was van een aantrekkelijke eerste helft vol met doelgevaar, was eraan voor de moeite. Beide ploegen kozen voor een erg jong elftal, maar het jeugdig enthousiasme spatte er alles behalve vanaf.

Nul tempo, niks dreiging. De eerste helft was, op de eerste minuten na, geen voorbeeld van een Play-off 2 confrontatie die je verrast en toch nog een aangenaam schouwspel oplevert. Integendeel: het was proberen om wakker te blijven.

Drie minuten voor de pauze was daar dan toch eindelijk de eerste doelkans van Waasland-Beveren. De onuitgegeven Leuvense defensie, met jongeren Libert (20) en Mertens (18), werd voorbij gehold en Boljevic kwam oog in oog met Thamsatchanan. De Thaise doelman kwam ver uit, maar maakte een correcte inschatting en kon een tegendoelpunt vermijden.

Na een klein kwartiertje in de tweede helft was het opnieuw Thamsatchanan die de Leuvenaars in de wedstrijd moest houden. Thelin kreeg de bal goed aangeleverd en kon op doel koppen, maar het OHL-sluitstuk had een sterke reflex in huis en kon wegboksen.

Veel goesting om nog iets te forceren straalden beide ploegen ook in de tweede helft niet uit. OHL-coach Pearson probeerde daar vroeg in de tweede helft verandering in te brengen door in zijn voorlinie Kehli en Sowah te ruilen voor Storm en Vekemans, zijn tegenhanger Vermant was al lang blij met een puntje en liet zijn hele ploeg staan tot op anderhalve minuut voor affluiten.

Storm, die op weg lijkt naar KV Mechelen, zorgde na enkelen minuten op het veld meteen voor toegevoegde waarde. Na een afgeblokt schot van Gorius kwam de bal op aangeven van Maertens tot bij de blonde huurling van Club Brugge, die zich van zijn tegenstanders had ontdaan en alleen voor doel kwam. Goblet pareerde zijn schot met een knappe redding, en was dus niet de enige doelman met een geslaagde avond.

Op schoten in het slot van eerst Verstraete voor de Waaslanders en twee minuten later Aguemon waren het alweer keepers Thamsatchanan en Goblet die zich onderscheidden, en zo de brilscore in stand hielden. Dat deed ook de ingevallen Casagolda door in de blessuretijd nog een open doelkans onbegrijpelijk naast te trappen.

In de stand in groep A blijft OHL derde met acht op achttien. Waasland-Beveren behoudt zijn laatste plaats, maar heeft nu twee punten in plaats van één.