Spektakel op Stayen: STVV klopt tien Oostendenaars met ruime cijfers en houdt uitzicht op eerste plaats in 2B

STVV heeft zich zaterdagavond op eigen veld niet laten verrassen. De Kanaries wonnen met 4-1 tegen KV Oostende, dat voor het eerst in Playoff 2 verloor maar ook nog geen enkele partij kon winnen. De wedstrijd zat overigens boordevol spektakel: Zivkovic mocht namens de bezoekers twee penalty’s nemen en miste er daarvan één, de Kustboys moesten bovendien een halfuur met z’n tienen verder na rood voor Nkaka. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

LEES OOK: Drama voor Oostende: doelman Dutoit afgevoerd met nekbrace na zware botsing

Net voor het halfuur brak Elton Acolatse de ban met een harde uithaal. De Oostendse doelman William Dutoit raakte het leer nog, maar kon de 0-1 niet voorkomen. Vijf minuten later hingen de bordjes opnieuw gelijk. Na hands van Steven De Petter in het strafschopgebied kreeg KVO een penalty, Richairo Zivkovic liet de kans niet onbenut. Vlak voor rust kreeg Zivkovic een tweede elfmeter, maar dit keer zette de Nederlander het leer naast. Op het uur moesten de bezoekers met tien voort na de tweede gele kaart voor Aristote Nkaka. De vrije trap die daarop volgde werd vakkundig in doel getrapt door Roman Bezus: 2-1. Een onmachtig Oostende slikte nadien nog twee doelpunten. Chuba Akpom en Bezus zorgden voor de 4-1 eindstand.

Eerder op zaterdag won Lokeren met 0-2 in en tegen Eupen. In de stand in poule B staat Lokeren aan kop met 14 punten. Daarna volgen STVV (10 ptn), Antwerp (7), Eupen en Oostende (elk 5) en Beerschot Wilrijk (3). Zondag staat op het Kiel de Antwerpse derby op het programma.