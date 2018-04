Lokeren zet Eupen vlotjes opzij en blijft ongeslagen aan de leiding in Playoff 2B

Ook op speeldag zes van Playoff 2B heeft Lokeren geen nederlaag geleden. De Wase club ging op het veld van Eupen met 0-2 winnen en blijft zo duidelijk aan de leiding in de tussenstand, Eupen blijft achter op de vierde plek. Söder en Cevallos zorgden voor de doelpunten. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Hoewel Lokeren stevig aan de leiding staat in poule B van Play-off 2 weigerde Lokeren-trainer Peter Maes na de zege op Antwerp de ambitie uit te spreken al aan groepswinst te denken. Maar na de zege op het veld van Eupen mogen ze in het Waasland wel stilaan beginnen dromen van groepswinst.

Zo speelde Lokeren bij momenten een bijzonder zwak Eupen van het kastje naar de muur met vlot combinatievoetbal. Ja, in vergelijking met de reguliere competitie schakelden de Oost-Vlamingen een versnelling of twee hoger. De spelers van Eupen gaven niet thuis aan de Kehrweg. We kregen een festival aan slechte passes, verkeerde controles en zwakke voorzetten te zien van de Panda’s. Wat misten ze aanvoerder Luis Garcia. Na een klein kwartier volgde de eerste waarschuwing van Lokeren. Lawal was echter te verrast dat Wagué onder de bal doorging, waardoor hij zijn schot volledig miste.

Het bleek slechts uitstel van executie. Na een subtiel één-tweetje tussen Skulason en Söder, werkte de Zweedse aanvaller het koel af met een lobje. De Panda’s stonden erbij en keken ernaar. Nauwelijks enkele minuten later verdubbelden de Oost-Vlamingen de voorsprong. Alwéér na een één-tweetje, via de doelpaal dit keer. Rechtsachter legde de bal panklaar voor Cevallos, zijn schot belandde via de benen van Blondelle tegen de paal, maar de Ecuadoraan was goed gevolgd om de rebound binnen te tikken. Lokeren op rozen. Al kwam het wel nog goed weg toen ref Visser de bal niet op de stip legde na een duwfout van Skulason op Ocansey. In het slot van de eerste helft had Söder de tweede helft overbodig kunnen maken, maar hij faalde.

Een ander verhaal na rust. Het vlotte combinatievoetbal van Lokeren was na rust als sneeuw voor de zon verdwenen. Eupen knokte zich terug in de match en versierde zelfs enkele kansen. Maar telkens stond jeugdproduct De Wolf attent te keepen. Zo hield de doelman Mulumba tweemaal van de aansluitingstreffer. En de bezoekers? Wel die schakelden een versnelling lager en speculeerde vooral op de counter. Op zo’n haarscherpe counter liet Hupperts de geruststellende voorsprong liggen. Neen, een killer zal hij nooit worden. Eupen kon het tempo niet blijven aanhouden, waardoor Lokeren vrij makkelijk zijn voorsprong kon vasthouden.

Dankzij deze overwinning blijft Lokeren nu al zes wedstrijden op rij ongeslagen. Iets waar ze dit seizoen nog niet in geslaagd zijn. De Oost-Vlamingen blijven zo ook na zes speeldagen leider in poule b. Eupen kon geen vervolg breien aan de overwinning van vorige week tegen STVV en blijft hangen op een voorlaatste plaats met vijf punten.