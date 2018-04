Goed Anderlecht zweet even tegen Charleroi, maar wint en komt op vijf punten van Club Brugge

Anderlecht is nog niet helemaal uitgeteld in de titelstrijd. Paarswit deed wat het moest doen en won vlot tegen Charleroi met 3-1, waardoor het gat met leider Club Brugge naar vijf punten daalt. Gerkens, Morioka en Dendoncker scoorden voor Anderlecht, het bezoekende doelpunt kwam van Rezaei. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Enkele verrassingen in de basis bij Anderlecht, want Andy Najar en Olivier Deschacht stonden na lange afwezigheden weer op het veld. Door het plotse overlijden van zijn broer was ook spits Lukasz Teodorczyk afwezig bij de thuisploeg. Het signaal voor Silvère Ganvoula om zich nog eens te bewijzen, maar daar slaagde de bonkige Congolees amper in. Na enkele zeer rustige openingsminuten scoorde Baby de openingstreffer voor Charleroi, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd voor een duwfout op Orlando Sa. Na een kwartier kreeg Ganvoula misschien wel de beste kans van de eerste helft na een prima pass van Trebel, maar de grote spits miste zijn controle volledig. Weg goede positie, en Ganvoula’s poging ging in het zijnet.

Gerkens doet het dan toch

Het publiek in het Astridpark bleef in de eerste helft lang op haar honger zitten, hoewel Anderlecht een licht overwicht had. Weinig kansen en geen goed voetbal langs beide kanten: toen Gerkens in de 42ste minuut plots de 1-0 op het bord zette, zullen een pak supporters waarschijnlijk al in de kantine gestaan hebben. Gerkens werd perfect aangespeeld door Morioka en werkte oog in oog met Penneteau koelbloedig af. Charleroi kreeg op slag van rust nog een uitgelezen kans om meteen de gelijkmaker te scoren, maar Baby kopte tegen het doelhout. Anderlecht mocht dus met een geringe voorsprong de kleedkamer intrekken.

Paarswit verscheen geïnspireerder aan de aftrap van de tweede helft. Gerkens knalde eerst over, nadien moest Penneteau een bal van Morioka wegslaan uit het doel. Bij poging drie was het raak: een corner van Kums werd door Dendoncker verlengd naar Morioka, die van dichtbij binnen trapte. Anderlecht duwde door en een derde doelpunt leek eraan te komen, maar het was Charleroi dat plots de aansluitingstreffer maakte via Rezaei. De Iraniër knikte een voorzet van Baby hard tegen de touwen.

Foto: BELGA

Wie dacht dat Anderlecht alsnog in de problemen zou komen, kwam echter al snel bedrogen uit: Amper twee minuten later stond het alweer 3-1, opnieuw na een kopbaldoelpunt. Deze keer was het Dendoncker die een vrije trap van Trebel met het hoofd tegen de netten jaagde. Charleroi kreeg via Rezaei nog enkele kansjes, maar Anderlecht ving de bezoekers goed op. Baby miste in het slot voor een leeg doel nog de ultieme kans op de aansluitingstreffer. 3-1 zou uiteindelijk de eindstand blijven.

Anderlecht blijft tweede in de stand, maar komt wel tot op vijf punten van leider Club Brugge. Volgende zondag spelen beide grootmachten tegen elkaar in het Jan Breydelstadion. Charleroi is nog steeds zesde en laatste in Playoff 1.