Gefrustreerd Gent verliest plek drie aan Standard na knettergekke tweede helft met hoofdrol voor videoref

Standard heeft het rechtstreekse duel om de derde plek tegen AA Gent gewonnen. De Rouches gingen in de Ghelamco Arena met 1-3 winnen na een opwindende tweede helft, waarin ook de videoref weer een hoofdrol speelde. De VAR keurde de gelijkmaker van Janga af, nadien miste Yaremchuk een door de videoref toegekende strafschop. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Het duel tussen AA Gent en Standard was er één dat rechtstreeks om de derde plek in Playoff 1 ging. Janga kreeg al in de eerste minuut een zeer goede kans, maar hij faalde oog in oog met Ochoa. Beide teams besloten nadien een korte studieronde in te lassen. Na een rustig openingskwartier begonnen de kansen toch te komen. Kubo, Foket, Laifis, Janga: allemaal kwamen ze niet tot scoren. De kopkans van Laifis was nog de beste, maar Kalinic pareerde goed. Na het halfuur viel de partij - intussen in de gietende regen - compleet stil. Dat Rangelo Janga toch nog een doelpunt scoorde voor de rust was dan ook verrassend. Simon ging door op de flank en gooide de bal voor doel, waar de alleenstaande Janga zomaar kon binnenkoppen: 1-0. Dat was meteen ook de ruststand.

Foto: BELGA

Waar de eerste helft nog teleurstelde, ontplofte het tweede deel van de wedstrijd al snel. Kalinic moest vrijwel meteen een bal van Carcela tegen de paal duwen. De Rouches duwden door en enkele minuten later schoot Cimirot de 1-1 tegen de netten na een enorme blunder van Kalinic, die de bal op knullige wijze in eigen doel duwde. Vijf minuten later werd het zelfs 1-2 toen Junior Edmilson - wie anders - genadeloos profiteerde van Gents geklungel. Janga faalde kort nadien toen hij oog in oog kwam met Ochoa.

Na een uur spelen scoorde Janga toch voor de tweede keer, maar het doelpunt werd na een tussenkomst van de videoref afgekeurd wegens een duwfout van de voetballer uit Curaçao. Gent bleef met de moed der wanhoop toch verder vechten en leek daar met nog tien minuten op de klok voor beloond te worden toen Koutroubis de bal met de hand beroerde in het strafschopgebied. Lardot had het niet gezien, maar na een nieuwe tussenkomst van de videoref kregen de Buffalo’s toch een penalty. Een gouden kans, maar Yaremchuk wrong ze vakkundig de nek om door zwakjes op Ochoa te mikken.

Foto: Photo News

In het slot deden de Buffalo’s er alles aan om nog een punt uit de brand te slepen. Ook doelman Kalinic trok in de extra tijd meerdere keren naar voren in de hoop nog een verschil te maken, maar zo deed AA Gent zichzelf nog de das om: Cavanda legde op de counter de 1-3 eindstand vast. Standard springt zo over Gent naar plek drie in Playoff 1 en volgt op zeven punten van leider Club Brugge. Anderlecht staat twee punten voor de Rouches, Gent is nu vierde met drie punten achterstand.