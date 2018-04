Beerschot Wilrijk kan geen revanche nemen tegen Antwerp en pakt een punt in aangename derby

Beerschot Wilrijk en Antwerp hebben zondagmiddag 0-0 gelijk gespeeld. In een felbevochten Antwerpse derby gingen de Kielse ratten na de rust nadrukkelijk op zoek naar de zege, maar scoren lukte niet. Beerschot Wilrijk blijft zo wachten op zijn eerste zege in Play-off 2.

Dik drie uur voor de aftrap zat het al even tegen op het Kiel. De politie pakte negen mensen op. Het ging hoofdzakelijk om Nederlanders die voor amok wilden zorgen.

Bij Beerschot Wilrijk was er de terugkeer van Hernan Losada. Die nam als een ‘valse negen’ plaats in de spits, een tactisch probeersel van coach Marc Brys. Aan de overzijden startte Faris Haroun andermaal op de bank.

De thuisploeg wilde graag revanche nemen voor nederlaag op de Bosuil en trok meteen ten aanval. Antwerp moest achteruit en stond het eerste kwartier onder druk. Echte kansen leverde dat veldoverwicht evenwel niet op voor Beerschot Wilrijk. The Great Old kwam als eerste dicht bij een doelpunt, de vrije trap van Hairemans week af en hobbelde maar net naast het doel van Romo. De Venezolaanse doelman hield even later Arslanagic van de 0-1.

Foto: Photo News

Antwerp herstelde ook in het veldspel het evenwicht na een verschroeiend eerste kwartier van de thuisploeg, en nam met het halfuur in zicht de controle over. Ardaiz kwam alleen voor Romo, maar die hield de spits van een doelpunt. Ook de rebound was een kolfje naar de hand van de doelman. Beerschot Wilrijk moest het in de eerste helft stellen met afstandsschoten van Messoudi en Dom.

Thuisploeg baas na rust

Brys greep bij de rust in en bracht met Mbombo een spits tussen de lijnen, Boulaouli bleef in de kleedkamers. Ook bij Antwerp één wijziging voor de tweede helft, Arslanagic ging eruit voor Borges. De thuisploeg begon net als in de eerste helft het scherpst, Losada knalde al snel over. Antwerp zakte terug en Losada ging nog eens zijn kans. Bolat had moeite met de streep van de Argentijn, maar hield hem wel uit doel. Ondertussen roerden de fans zich, vanuit beide supportersclans werden vuurpijlen op het veld gegooid.

Foto: Photo News

In een sfeervol Olympisch Stadion bleef het wachten op een doelpunt. Antwerp kwam pas na het uur een eerste keer opzetten. Romo loste een voorzet van Rodrigues, Prychynenko ruimde op voor de aanstormende invaller Haroun. Die was Hairemans komen vervangen, een vervanging waar laatstgenoemde niet mee opgezet was. Ardaiz en Rodrigues probeerden het nog eens vanop afstand, maar zonder echt gevaarlijk te zijn. Beerschot Wilrijk trok in de slotfase nog naar voren, maar zonder succes. De Jonghe trapte naast, Van Hyfte claimde tevergeefs een strafschop.

Door het gelijkspel blijft Beerschot Wilrijk laatste in Play-off 2B. Het won nog niet maar speelde al wel vier keer gelijk. Antwerp staat derde, op zes punten van leider Lokeren.

Foto: BELGA