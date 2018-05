AA Gent schiet te laat wakker en gaat voor kritische thuisaanhang pijnlijk onderuit tegen Charleroi

AA Gent wilde koste wat het kost winnen tegen Charleroi om de heisa te vergeten rond de videoref tijdens de wedstrijd tegen Standard. De Zebra’s waren echter veel efficiënter en pakten dankzij een goal van Kaveh Rezaei de volle buit. Ook al hadden de Buffalo’s in het slot kansen genoeg om gelijk te maken en zelfs te winnen. Het bleef echter bij 0-1 waardoor Gent achterblijft met een nul op negen.

In een eerste helft die weinig om handen had, kwamen de schaarse kansen van Gent. Yaremchuk trapte een halve kans echter hoog over doel en Penneteau stond goed op te letten bij een gevaarlijke voorzet van Asare. Het gemor van de Gentse aanhang klonk dan ook al snel, ondanks dat ze zich konden amuseren met het uitdelen van gele en rode kaarten.

Het was Charleroi dat na 39 minuten uit het niets tot scoren kwam. Kaveh Rezaei kreeg veel ruimte, en zijn afstandsschot ging na een deviatie van Sigurd Rosted in het doel van Yannick Thoelen, die de geblesseerde Lovre Kalinic verving. De Zebra's gingen dan ook met een zeer gevleide 0-1-voorsprong de rust in.

Buffalo's missen

Gent begon scherp aan de tweede helft, maar liep bijna op een pijnlijke tegengoal na een misser van Gigot. Benvavente kon counteren, speelde de bal goed door naar Fall die het leer richting Rezaei stak. Gigot zette zijn foutje recht maar duwde de bal daarbij wel ei zo na tegen de eigen touwen. Wat later werd een relatief grote kans van Simon door de Charleroi-defensie weggewerkt.

De thuisploeg kwam in het slot opzetten. Andrijasevic en Janga kwamen deden de Ghelamco Arena bijna ontploffen, maar Penneteau stond goed te keepen. De Franse doelman van Charleroi had wel geluk toen een knal van Chakvetazde het doelhout trof, maar de Zebra's hielden stand. De spelers van AA Gent mochten het horen van de aanwezige supporters.

Charleroi telt nu 33 punten en palmt de vierde plaats in, op twee punten van nummer drie Standard. Gent is met 32 punten vijfde maar kan bij winst van Genk tegen Standard laatste worden in Play-off 1.