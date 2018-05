Zulte Waregem dankt Bongonda voor derbyzege tegen Kortrijk en maakt zich op voor finale Play-off 2

Zulte Waregem heeft de derby op het veld van KV Kortrijk met 1-2 gewonnen. Een sterk spelende Bongonda opende al vroeg de score met een prachtige knal en zette nog voor rust de actie van de winnende treffer op. Tussendoor maakte Ouali wel gelijk, maar Kortrijk beet dus in het zand. Zulte Waregem vergroot door de zege zijn voorsprong op de Kerels tot zeven punten in Play-off 2A, met nog drie matchen te gaan. De finale lonkt voor Essevee.

Met SV Zulte Waregem en KV Kortrijk stonden de nummers één en twee uit poule A van Play-off 2 tegenover elkaar. Het verschil voor de wedstrijd: vier punten. De thuisploeg was vastberaden om dat aantal terug te brengen naar één punt en zorgden meteen voor dreiging. Lepoint kopte door naar Chevalier, die een penaltyfout claimde. Bossut hinderde de spits even met de linkerhand, maar Boucaut vond het te weinig om de bal op de stip te leggen. De actie eindigde via De Smet, die net naast trapte. Kortrijk nam stilaan de wedstrijd in handen, maar dat was buiten een flits van Bongonda gerekend. De flankaanvaller kreeg te veel ruimte en loste vanop 25 meter een pegel, die volledig wegdraaide. Kaminski stond erbij en keek ernaar: 0-1.

Bongonda opende de score met een prachtige knal. Foto: Photo News

Kortrijk bleef echter baas en na zes minuten hingen de bordjes weer in evenwicht. De fauw kreeg een bal nogal ongelukkig op de rug, waarop een jagende D’Haene de bal veroverde in het strafschopgebied. De tengere flankverdediger leek te willen schieten, maar Ouali was sneller en ramde de bal binnen onder Bossut: 1-1.

Ouali bracht Kortrijk langszij. Foto: BELGA

Genadeslag

De troepen van Dury kwamen daarop beter in de wedstrijd en waren dreigend via Kaya, Olayinka en Harbaoui. Ze konden bovendien een penalty krijgen voor een strafschopfout van Van der Bruggen op Olayinka, maar Boucaut floot niet. De aanvalslust werd even later toch beloond. Bongonda toonde zijn sublieme techniek door de bal met een hakje in de lucht door te spelen naar De fauw, die strak voor bracht. Olayinka kon makkelijk tussen twee man binnen tikken en spurtte naar de supporters om te vieren. Kortrijk kon niet veel meer tegen doen, en moest met een 1-2-achterstand de rust in.

Olayinka maakte er 1-2 van. Foto: Photo News

Meteen in het begin van de tweede helft moest Kagelmacher gewisseld worden. De Uruguayaan voelde al lopend iets in zijn lies schieten en deed teken dat hij niet verder kon. De Boeck schoof Lepoint achteruit en Ajagun verving hem in het middenveld. Daardoor verloren de Kerels kopbalkracht achter de spitsen en werd het minder dreigend. De eerste kans was toch voor Kortrijk. Ouali bracht voor en Chevalier kon volledig vrijstaand inkoppen. Bossut redde in twee keer. Daarna nam Essevee over, al ontbrak de scherpte in de laatste pass bij de Boeren.

Kortrijk probeerde nog via Ajagun en Ouali, die de bedrijvigste man was bij de thuisploeg. Maar verder dan enkele kleine kansjes kwam het niet meer. Essevee won voor de tweede keer dit seizoen op het veld van Kortrijk, ook thuis wonnen de Boeren van de Kerels. Kortrijk kon dit seizoen geen enkele keer winnen van zijn buur. De groepswinst gaat zo bijna zeker naar Zulte Waregem, dat met nog drie wedstrijden te spelen zeven punten los staat. En de supporters van Essevee? Die zongen dat het een lieve lust was.