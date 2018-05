Lierse en OH Leuven houden elkaar in evenwicht op het Lisp

Lierse en OH Leuven hebben 2-2 gelijkgespeeld op de zevende speeldag van Play-Off 2A. Kenneth Schuermans bezorgde de bezoekers in de slotfase een punt na een aangename pot voetbal. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Erg scherp begon geen van beide teams aan de partij, maar dat gold ook voor de defensie aan de twee kanten. En zo leveren de eerste twee kansen van de wedstrijd meteen twee doelpunten op. Na zeven minuten gaf Bourdin een domme terugspeelbal richting Rakosvksy, waardoor OHL een onrechtstreekse vrije trap vanop zes meter kreeg. Na een tikje van Gorius ramde Aguemon staalhard de 0-1 binnen. Vijf minuten later kreeg Yagan aan de overkant alle ruimte om naar binnen te snijden vanop links en aan te leggen. Hij krulde mooi de gelijkmaker binnen.

Na de vroege openingsdoelpunten ging het balletje rustig rond zonder veel meer, en daar leken beide ploegen vrede mee te nemen. Pit straalde noch de Pallieters, noch de Leuvenaars uit. De spelers toch niet. De fans van Lierse toonde zich wel van hun beste kans en bleven hun ploeg na de mars op het Lisp voor de wedstrijd de hele partij luidkeels ondersteunen. “Deze club kan nooit kapot” was het meest gehoorde lied.

Schuermans eiste rond het halfuuf een hoofdrol op door voor OHL eerst naast te koppen, en vervolgens een reuzekans van Binst weg te werken. Lierse geraakte net voor de rust nog meer gefrustreerd, want doelpunten van zowel Binst als Yagan werd afgevlagd wegens buitenspel. Twee terechte beslissingen.

Lierse, dat in de eerste helft nog de bal aan OHL liet, nam na de pauze het initiatief nog meer in handen. Op hoekschop van Yagan leverde dat ook een doelpunt op, want Bourdin kopte de 2-1 voorbij doelman Thamsatchanan. Het signaal voor Pearson om even later zowel Casagolda, Maertens als Vekemans in zijn voorlinie in te brengen.

Meteen opleveren deden de Leuvense wissels niet, want de kansen bleven voor Lierse. Een volley van alweer Yagan ging over, Boussaid knalde even later op de paal. Twaalf minuten voor tijd was het dan toch prijs voor OHL. Op aangeven van Libert kon centrale verdediger Schuermans de 2-2 tegen de netten koppen. Helemaal in het slot volgde nog een derde afgekeurd doelpunt voor Lierse, dit keer stond Frans buitenspel.

OHL blijft met negen punten derde in groep A, Lierse komt met zeven punten naast Moeskroen op de vierde plaats.