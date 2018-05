Thelin kan weer scoren en bezorgt Waasland-Beveren eerste zege in Play-off 2A

Waasland-Beveren heeft zijn eerste zege in de play-offs beet. Het won op de eigen Freethiel met 3-2 van Royal Excel Moeskroen. In een match met enkele pareltjes van doelpunten kwamen de Henegouwers twee keer op voorsprong, via Rotariu en Amallah. Maar de thuisploeg vocht telkens terug, via Thelin en Vanzo werd het 2-2. Een gelijkspel leek onafwendbaar, maar Thelin bezorgde zijn ploeg in de slotfase de zege met zijn tweede doelpunt van de avond. Waasland-Beveren pakt zo zijn eerste zege in Play-off 2A, maar blijft wel laatste in de groep.