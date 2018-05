Eupen helpt Lokeren een handje en klopt STVV een tweede keer in Play-off 2B

KAS Eupen heeft de drie punten thuis gehouden tegen STVV. Net als in de heenmatch waren de Panda’s te sterk voor de Kanaries. Eupen won met 3-1, na doelpunten van Yuta Toyokawa, Mamadou Koné en Florian Raspentino. Voor STVV is het slechte zaak in de strijd om groepswinst in Play-off 2B.

Peybernes, Schouterden en Toyokawa kwamen weer in de ploeg bij de Panda’s, ook bij STVV vier wijzigingen in vergelijking met de partij tegen Oostende vorig weekend. Goutas, Asamoah, De Norre en Vetokele verschenen in de elf.

Als STVV de kansen op play-off 2 winst gaaf wilde houden, mocht de kloof met leider Lokeren gisteren in geen geval groter worden, maar tegen Eupen konden de Kanaries eerder in het seizoen niet één keer winnen uit drie confrontaties.

De match begon met vertraging door verbindingsproblemen met het aanwezige VAR-busje, het was na zeven minuten retard STVV dat het best aan het duel begon. Met meteen een uithaal van De Sart, Niasse zweefde de poging knap in corner. Een korte studieronde volgde, maar de eerste echt degelijke prik van de thuisploeg was meteen raak. Koné zette zich knap voorbij De Norre, Toyokawa duwde de voorzet beheerst voorbij Pirard: 1-0. De Kanaries reageerden via een listige bal in het straatje van Bezus voor Vetokele. De Angolese Belg werd neergebuffeld, vroeg een penalty, maar kreeg er geen van ref Bert Put. STVV had dan wel het balbezit, maar Eupen zette een laag blok en loerde gevaarlijk op de counter. Weer Toyokawa, die in het heenduel op Stayen ook al twee keer scoorde, kwam oog in oog met Pirard, maar de Luikse doelman hield fraai stand. Ook een knappe kopbal van Castro Montes pareerde Pirard sterk.

Snelle beslissing

Toch zetten de Panda’s nog voor de rust de bordjes op 2-0. Teixeira speelde slecht in, de kwieke Koné haalde verwoestend uit, dit keer had Pirard geen verhaal.

STVV probeerde alles op alles te zetten na de kampwissel. Acolatse was sneller bij de bal dan Niasse, Botaka mikte de voorzet onbegrijpelijk in één tijd over het kader. Jonas De Roeck gooide meteen twee verse krachten op het veld, maar Charisis en Akpom deden nog maar enkele seconden mee toen Raspentino de 3-0 binnenlegde. De wedstrijd was meteen helemaal gespeeld. Invaller Akpom stak nog wel meermaals de neus aan het venster voor de aansluitingstreffer, tien minuten voor tijd lukte het de spits van Arsenal ook eindelijk, maar al bij al controleerde Eupen rustig het laatste halfuur.