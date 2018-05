Owusu alweer de held van Antwerp, Lokeren gaat in blessuretijd onderuit

Antwerp is met 1-2 gaan winnen op het veld van Lokeren, dat zijn eerste nederlaag lijdt in Play-off 2. William Owusu zorgde in de blessuretijd voor het winnende doelpunt. Door de zege wordt Antwerp tweede in Play-off 2B op drie punten van leider Lokeren.

Antwerp-trainer Laszlo Bölöni voerde liefst vijf wissels door. De wegen van de Hongaarse trainer zijn soms ondoorgrondelijk. Zo verscheen Alexander Corryn nog eens aan de aftrap. De 24-jarige verdediger/middenvelder zat de voorbije weken omwille van contractperikelen niet in de kern. Pittig detail: Lokeren toont bovendien interesse in de diensten van Corryn. Voor Van Damme was er geen plaats in de kern. Lokeren-trainer Peter Maes wijzigde zijn elftal op twee posities. Terki verving de geblesseerde Michel op het middenveld. Op de flank kwam Hupperts opnieuw in de ploeg voor Lawal.

Net als vorige week legde Lokeren voor rust aardige combinaties op de mat. Het eerste schot van de wedstrijd kwam op naam van De Ridder, Bolat klemde eenvoudig. Lokeren bleef aandringen. Zo knikte Filipovic een hoekschop van Cevallos een klein metertje naast. Ook Antwerp stak af en toe de neus eens aan het venster. Siani stuurde Habran heerlijk het straatje in. Zijn voorzet belandde met een gelukje in de voeten van aanvoerder Haroun, maar die durfde niet uit te halen en legde de bal nog breed voor Ardaiz. Weg kans. Na twintig minuten viel Filipovic, dit seizoen uitgegroeid tot rots in de branding in de Lokerse defensie, uit met een blessure. Een serieuze aderlating voor Lokeren. Monsecour was zijn vervanger.

Foto: BELGA

Vijf minuten voor rust was Lokeren wel erg dicht bij de voorsprong. Bolat kon een voorzet van Cevallos niet klemmen. In de herneming kregen Hupperts en De Ridder de bal niet over de lijn. Comedy Capers op Daknam. Enkele minuten later spatte de knal van De Ridder uiteen op de doelpaal. Lokeren verdiende een voorsprong. Toch moest doelman De Wolf in de slotminuut redding brengen op het schot van Rodrigues.

Late goals

Hetzelfde spelbeeld na rust. Veel strijd, duels en overgave. Het spel ging ook wel vlot op en neer. Maar uitgespeelde kansen. Neen, dat kregen we in het begin amper te zien. Maar net als vorige week vergat Lokeren na rust te voetballen en Antwerp nam nadrukkelijk de match in handen. Zo kon Habran tweemaal dreigen. Tweemaal zoefde zijn plaatsbal voorlangs. Lokeren kwam er nog amper uit. Het venijn zat hem duidelijk in de staart. Doelman De Wolf, die weer een sterke partij keepte, moest zich dan toch gewonnen geven. Eerst pareerde hij nog het schot van Ardaiz, maar de opgerukte Siani was goed gevolgd en duwde met de buik binnen. Game over, zou je denken. Niks was minder waar. Cevallos verschalkte Borges met een subtiel hakje en schoot de gelijkmaker onder Bolat binnen. Een geniale ingeving van de Ecuadoraan, zijn vierde treffer ook al weer voor Lokeren.

En zo stevende Lokeren lang af op zijn zevende wedstrijd zonder nederlaag. Maar invaller Owusu – wie anders? – besliste daar anders over. Dankzij deze zege nadert Antwerp nu tot op drie punten van leider Lokeren. Het beloven nog drie spannende matchen te worden.