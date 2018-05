Spanning, sensatie en...de videoref: Anderlecht sloopt fort Club Brugge en gooit titelstrijd helemaal open

De titelstrijd ligt weer helemaal open. Anderlecht stopte de Brugse reeks van 48 thuiswedstrijden zonder nederlaag in competitieverband en won met 1-2 na een topper die bol stond van de sensatie. De VAR eiste een hoofdrol op, Teodorczyk en Morioka bezorgden Anderlecht de zege. Het tegendoelpunt van Diaby kwam te laat.

De Brugse fans zorgden voor een warm welkom voor de aartsrivalen uit Brussel. Rond het Jan Breydelstadion heerste een helse sfeer, aan alles voelde je dat dit een belangrijke topper was. De blauw-zwarte selectie werd dan ook met veel enthousiasme onthaald door de uitgelaten aanhang. ook in het stadion lieten ze zich meteen opmerken. Hein Vanhaezebrouck kreeg een fluitconcert over zich heen toen hij het veld opliep.

Maar alle aandacht ging nog voor de match naar de onvermijdelijk VAR. Door de warmte en kapotte airco raakten machines van het systeem oververhit. Gevolg: de aftrap werd met een kwartier uitgesteld. De spelers werden terug naar binnen gehaald, het leverde gekke taferelen op.

Met vertraging trok de topper zich dan toch op gang in een kolkend Jan Breydel, dat een dubbele tifo voorzag. Op het veld was er aanvankelijk een studieronde, met veel intensiteit in de duels. De eerste grote kans was voor de bezoekers. Na een knappe actie loodste Markovic Teodorczyk door de Brugse defensie. De Pool raakte echter niet voorbij Gabulov. In de herneming stuitte ook Markovic op de doelman. Even later was Anderlecht daar weer met dezelfde protagonisten, ook nu hield Gabulov Teodorczyk van een doelpunt.

Club Brugge reageerde en aan de overkant moest Sels zijn kunnen tonen op een lekkere streep van Nakamba. De Anderlecht-goalie hield ook Vanaken van een doelpunt. Op slag van rust legde Visser de bal op de stip, maar de handsbal van Sa die hij gezien was duidelijk aangeschoten. Dat zag ook de VAR en die floot Visser terug. Club kon tegen die terechte beslissing niets inbrengen, maar voelde zich desondanks bekocht. Eerder greep de videoref niet in toen Gerkens een overtreding leek te begaan op Vanaken, al dan niet binnen de zestien.

Na de pauze trokken beide ploegen opnieuw vol in de aanval. En het was paars-wit dat de ban brak! Uitgerend Teodorczyk, die onlangs zijn broer verloor en pas terugkeerde uit Polen, scoorde de 0-1. Gerkens speelde de Pool, randje buitenspel, aan in de zestien en die trapte uit de draai. Gabulov veranderde weer even in Grabulov en liet de bal ietwat knullig onder zich in doel rollen. Teodorczyk eerde zijn broer in de viering.

Anderlecht aan het feest en dat was even later nog meer het geval. Met nog 20 minuten op de klok kopte Dendoncker een vrije trap terug voor doel, Gabulov gleed uit en Morioka kon met wat geluk de tweede Brusselse treffer tegen de touwen koppen: 0-2, Anderlecht op rozen en Club in de problemen.

Maar Club Brugge leefde nog. Leko gooide Vossen en Refaelov in de strijd, eerstgenoemde liet meteen een kans liggen. Maar tien minuten voor tijd was daar toch de aansluitingstreffer. Na een rommelige fase tikte Diaby de bal al dan niet over de lijn. Doelman Sels beweerde dat de bal niet helemaal over de lijn is, maar de VAR stond Visser bij: een geldig doelpunt en 1-2.

Vanhaezebrouck greep in en bracht Spajic voor Gerkens. Het werd pompen of verzuipen voor Anderlecht, Sels moest alweer redding brengen op een poging van Nakamba. Scoren lukte Club niet meer, Anderlecht wint zo met 1-2 en komt tot op twee punten van de West-Vlamingen. Alles te herdoen in de titelstrijd.

