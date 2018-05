Flitsend Standard dolt met Genk: magistrale Carcela schiet Rouches weer in titelrace

Standard doet weer helemaal mee in de titelstrijd. De Rouches verorberden in eigen huis een erg slap Racing Genk met 5-0. Grote uitblinker was een magistrale Mehdi Carcela, die twee keer scoorde en twee assists gaf. De Rouches naderen nu tot op vier punten van leider Club Brugge in het klassement. De Luikenaren moeten de komende weken nog wel tegen Club én Anderlecht.

Door de zege van Anderlecht op het veld van leider Club Brugge maakte paars-wit de titelstrijd niet alleen zenuwslopend, maar gaf het ook Standard de kans om tot op vier punten te komen van de eerste plek. De Rouches moesten daarvoor thuis winnen van Genk, die met de drie punten van de zesde naar de vierde plaats konden springen. En daar hadden de Limburgers duidelijk hun zinnen op gezet. Na amper vier minuten moest Ochoa al uitpakken met een geweldige reflex om Samatta van een doelpunt te houden.

En dat een doelman het verschil kan maken, bleek enkele minuten later. Het schot van Mehdi Carcela was te centraal om doelman Vukovic te verontrusten, maar de Genkse goalie schatte de bal volledig verkeerd in, dook naar zijn linkerhoek en ging zo naast het leer heen. Bovendien ging de bal ook nog eens door zijn benen, wat het tafereel extra schlemielig maakte.

Het tegendoelpunt bracht de bezoekers volledig van slag. Na een veelbelovend begin moesten ze het initiatief aan Standard laten en incasseerden ze ook nog een tweede treffer van Carcela. Maar dat feestje ging uiteindelijk niet door. Ref Laforge keurde de goal af na een eerdere duwfout van Emond.

Enorme misser

Uitstel, maar geen afstel. Want een doelpunt zou de spits van Standard alsnog maken in de tweede helft. Na opnieuw kinderlijk verdedigen bij Genk vond Carcela de volledig vrijstaande Emond, die de 2-0 simpel binnentrapte.

De bezoekers speelde een erg slappe partij. Spits Samatta kon amper voor dreiging zorgen en smaakmaker Trossard was onzichtbaar. Dan maar het genie Pozuelo aanspreken voor een kentering, dacht trainer Philippe Clement. De Spanjaard kreeg nog geen minuut na zijn invalbeurt een open kans om de aansluitingstreffer binnen te trappen, maar vanop een meter slaagde hij erin om de bal nog naast te trappen. Een onbegrijpelijke en onwaarschijnlijke misser.

Het ging enkel nog maar van kwaad naar erger voor de Limburgers. IN de 78ste minuut zorgde Edmilson voor de 3-0 en vier minuten later strafte Cop een slechte controle bij Seck genadeloos af met de 4-0. Terwijl Sclessin de vernieuwde titelhoop in danste probeerde Genk toch nog een eerredder te scoren, maar Ochoa pakte opnieuw uit met een knappe save en Seck kopte naast.

Het doelpunt viel uiteindelijk aan de overkant. Man van de match Carcela trapte na een belegering van het Genkse doel de forfaitcijfers op het scorebord.

Standard komt door de zege nu tot op amper vier punten van Club Brugge. De Rouches zitten dus helemaal terug in de titelrace en de komende weken moeten kunnen de troepen van Sa Pinto de Play-offs helemaal knotsgek maken als het ook nog wint van Club Brugge én Anderlecht.

