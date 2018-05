Moedige fans van Lierse zien hun club de boot in gaan op Moeskroen

De Dodenmars van Lierse passeerde vanavond in Moeskroen. De bezoekers voor wie het failliet onafwendbaar lijkt, gingen met het kleinste verschil de boot in op het veld van Moeskroen. Een moedig Lierse en vooral zijn meegereisde fans verdienden een puntje voor de moed waarmee ze de doodstrijd ondergaan.

Met de strop om de hals trokken gisteren zo’n tweehonderd Lierse-fans en een afgeroomde spelerskern richting Moeskroen in wat alweer mogelijk de laatste match van het stamnummer 30 kan geweest zijn. Wellicht morgen haalt het BAS de hakbijl boven voor Lierse en zijn alle ogen op Maged Samy gericht.

De verguisde Egyptenaar heeft tot nader order nog altijd de sleutel in handen wat de toekomst van Lierse betreft. En net zoals zijn tienjarige regeerperiode best labiel mag genoemd worden, klonken ook de jongste dagen tegenstrijdige berichten over de plannen van Maged Samy. Het ene moment luidt dat er een vereffening in de maak is, wat later weerklinkt dat Samy terug wil investeren in de Pallieters.

“Wij wachten evenzeer de definitieve uitspraak van het BAS af en bekijken dan hoe Wadi Degla reageert. Pas nadien kunnen we eventueel actie ondernemen”, reageerde Roel Rymen kort.

Iets wat de overkoepelende supportersvereniging Lierse voor Altijd maandag al deed. Bij monde van woordvoerder Bert Jansen reikte het supportersplatform buur Lyra de hand om op te gaan in één grote Lierse club. Een initiatief dat menig Lierenaar mogelijk weet te smaken, maar de vraag rijst of het ook praktisch haalbaar is. Zo wordt voetballen op het eigen Lisp wellicht moeilijk te verwezenlijken, aangezien het stadion in handen blijft van Maged Samy. Het is maar de vraag of de Egyptenaar dat wil verhuren aan een project waar ook grote vijand Jesse De Preter zich achter schaart. Bovendien was zijn relatie met de Lierse aanhang de voorbije jaren op zijn zachtst gezegd niet optimaal.

En dus tasten ook de huidige beleidsmensen op het Lisp af wat mogelijk is. Een veel gehoorde piste is daarbij een fusie met Oosterzonen. Met in het zog van de nieuwe club een niet nader genoemde Belgische investeerder, die vorig weekend plots opdook toen de wrijvingen tussen Maged Samy en David Nakhid bekend raakten.

Vanavond op Le Canonnier lieten de zowat tweehonderd meegereisde geel-zwarte fans de onzekere toekomst even achter zich en stonden negentig minuten lang achter een gehavend Lierse. Kinderen van het huis Fréderic Frans, Thomas Wils en Yoni Buyens keken toe van uit de tribune. “Mijn hart zegt om op dat veld te staan en de laatste keren de kleuren van Lierse te dragen, maar het verstand zegt neen”, legde Thomas Wils uit. “Het gevaar voor blessures is te groot. Kijk naar Yakubu die een scheurtje in de hamstrings opliep. We hebben de voorbije dagen amper getraind. Dit risico mochten we niet nemen.”

De komende dagen staan er overigens evenmin nog oefensessies op het programma bij Lierse. Toch is er binnen de groep nog enige bereidheid om vrijdag de thuismatch tegen Waasland Beveren af te werken. “Het risico om te spelen willen we niet meer nemen, maar we willen zeker nog mee in Lierse-shirt aantreden op het Lisp. Uit respect voor de fans. Zij zijn er steeds voor ons geweest. We willen dit verhaal dan ook in schoonheid afsluiten”, besloot Wils.