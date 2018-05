Zulte Waregem zeker van finaleplaats PO II na monsterscore tegen weerloos Waasland-Beveren

Zulte Waregem is mathematisch zeker van winst in de A-groep van PO II. De West-Vlamingen kenden geen genade met een lachwekkend zwak Waasland-Beveren. Bij de rust stond de forfaitscore reeds op het bord, uiteindelijk werd het 8-0 met drie goals van de nieuwe topschutter Hamdi Harbaoui. Voor de fusieploeg is het nu wachten op wie de tegenstander wordt wanneer op woensdag 23 mei de finale wordt gespeeld.

De groepswinst was voor Zulte Waregem al zo goed als zeker binnen na de zege in de derby. Na 45 minuten vroeg niemand zich vanavond af hoe het stond in OH Leuven-KV Kortrijk. Want Waasland-Beveren elimineerde zichzelf in de openingsfase. Eerst wachtte Cauffriez te lang op een pass van De Schutter, Olayinka profiteerde. Youngster Nys knikte terug richting Goblet, maar de doelman gleed uit: 2-0.

Essevee amuseerde zich kostelijk en bij de bezoekers was de motivatie meer dan zoek. Hoe zou je zelf zijn? Bongonda liet een voorzet van De Pauw slim lopen, Kaya plaatste in het hoekje. Diezelfde Kaya verstuurde een vrije trap rechtstreeks op doel vanop de zijkant. Goblet zag er weer erbarmelijk slecht uit en duwde het leer in de voeten van Derijck. Aan de Gaverbeek juichten de fans voor een vierde keer. Cauffriez trok De Pauw omver, Harbaoui scoorde zijn twintigste vanop de stip. Forfaitcijfers en dat bij de rust. Is het vreemd dat het bestuur van Waasland-Beveren twijfelt aan de positie van Sven Vermant?

Harbaoui topschutter

Essevee bleef demonstreren, maar de doelpuntenmachine was even stilgevallen. De Waaslanders bleven tam acteren. Bongonda was dé uitblinker en pikte uiteindelijk zijn goaltje mee: 6-0. Hamdi Harbaoui’s honger was nog niet gestild. De Tunesiër maakte zijn 21ste en 22ste van het seizoen. Daarmee steekt hij Teddy Chevalier voorbij en is hij alleen topschutter.

Ter info: Zulte Waregem scoorde tot nu toe 28 (!) keer in acht wedstrijden. De enige smet op de ruime zege was in de slotfase de tweede gele kaart voor Bongonda.