Kortrijk boekt overbodige zege op het veld van OH Leuven

KV Kortrijk heeft op het veld van OH Leuven een volledig overbodige zege geboekt. Een kopbaldoelpunt van Kovacevic voor de rust en een spitsengoal van Perbet volstonden om de bezoekers de volle buit te schenken.

OHL was de betere ploeg in de eerste helft. De kansen waren daarom nog niet al te talrijk, maar Casagolda was wel bedrijvig. Na zeven minuten zette hij Kehli bijna op weg naar het openingsdoelpunt, later knalde hij zelf op doelman Bruzzese.

Kortrijk kwam aan het einde van de eerste helft nog met een slotoffensief, en kon zo alsnog met een voorsprong gaan rusten. Kovacevic slaagde erin een hoekschop van Chevalier binnen te knikken. De Serviër kreeg nog maar zijn eerste speelminuten sinds 9 december. Scheidsrechter Verboomen keurde eerst af, maar het was OHL-verdediger Moore die zijn doelman Thsamsatchanan omverliep, en dus was het doelpunt toch geldig.

De tweede helft begon met een kans voor OHL, maar de 18-jarige Vekemans struikelde tijdens zijn eerste wedstrijd als basisspeler over Bruzzese. Kortrijk wist tegen de gang van het spel in de score te verdubbelen op iets minder dan een kwartier voor tijd. Perbet kon alleen op doel afstormen, OHL claimde buitenspel, maar ook deze goal werd terecht goedgekeurd. De 100e al voor Perbet in 200 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Moore schoot meteen daarna nog op de deklat voor OHL, maar verder kwam de thuisploeg niet meer.

