Lokeren stap dichter bij finale Play-off II na zege op het veld van Oostende

Sporting Lokeren staat met een half been in de finale van PO II die op woensdag 23 mei op het veld van Zulte Waregem wordt gespeeld. De Waaslanders wonnen op het veld van een fel verjongd Oostende, eerste achtervolger Antwerp deed hetzelfde tegen Eupen. Met nog twee wedstrijden te spelen telt Lokeren drie punten voorsprong op Antwerp.

Door de thuisnederlaag van Lokeren tegen Antwerp was er weer wat spankracht geslopen in de B-groep van PO II. Antwerp naderde zo tot op drie punten en ontving vanavond thuis Eupen. Lokeren deed er dus goed aan om de drie punten mee te graaien op het veld van KV Oostende.

Bij Oostende koos afscheidnemend coach Custovic voor een fel verjongd elftal waar Bataille en Robbie D’Haese een basisplaats kregen. Lokeren begon het vinnigst en trof via Hupperts al meteen de dwarsligger. Oostende reageerde met een netjes opgebouwde aanval die door de jonge Jelle Bataille buiten bereik van Lokeren-doelman Ortwin De Wolf werd geplaatst.

Lang kon de thuisploeg niet genieten van deze voorsprong. Een voorzet vanop rechts belandde aan de overzijde te gemakkelijk voor de voet van Ari Skulasson die vernietigend uithaalde. Wat een goal! Lokeren voelde dat er meer inzat. De drang naar voor werd al snel beloond met een tweede bezoekende treffer. Hupperts, sterk op dreef de voorbije weken, werd op links helmaal uit het oog verloren. Hij speelde de bal handig over doelman Vanhamel en deponeerde de bal in het lege doel. Dezelfde Hupperts trof even later de paal na opnieuw stuntelig verdedigen, Söder kopte de rebound vanuit buitenspel tegen de touwen.

Oostende reageert

Het jonge Oostende slaagde er na de pauze toch in een vuist te maken. Doelman Ortwin De Wolf moest geen mirakels verrichten maar het spel situeerde zich grotendeels op de helft van de bezoekers. Milic besloot van kortbij op De Wolf, Oostende drukte zonder echt heel gevaarlijk te zijn. Ook de inbreng van Musona zorgde niet voor een verhoging van het doelgevaar.

Een rode kaart voor Bossaerts op invaller Miric leverde de Oostende-verdediger zijn tweede gele kaart van de avond op wat de taak van Lokeren vergemakkelijkte. Het thuispubliek vond echter - ten onrechte - dat scheids Lambrecht een penalty had moeten fluiten na een fout op Akpala.

Met elf tegen tien kreeg Lokeren opnieuw de controle over de wedstrijd. De Waaslanders tikten de bal rustig rond, doelman De Wolf werd niet meer op de proef gesteld, al zeilde een schot van Knowledge Musona niet ver over. Lokeren loerde op de counter, Steve De Ridder rondde één van die gevaarlijke tegenaanvallen beheerst af.