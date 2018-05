Standard zet titelrace helemaal op zijn kop met straffe zege op veld van Anderlecht

Sensatie: Standard heeft met een straffe 1-3 op het veld van Anderlecht gewonnen. De Luikenaars springen zo over paars-wit naar de tweede plek in Play-Off 1. Dat betekent dat Club Brugge straks tot vier punten kan uitlopen op de Rouches. Als de Bruggelingen niet winnen van Charleroi, kan Standard zondag op Sclessin zich in een rechtstreeks duel met Club Brugge tot nieuwe leider kronen.

Anderlecht had de wind in de zeilen na de verrassende 1-2 zege op het veld van Club Brugge en de uitgelaten Brusselse fans gaven hun spelersbus een warm onthaal. Een zinderend Constant Vanden Stockstadion zag hoe Hein Vanhaezebrouck Pieter Gerkens uit de ploeg haalde voor Kenny Saïef, die terugkwam uit schorsing. Bij Standard koos trainer Ricardo Sa Pinto voor de amper 19-jarige Belgische Albanees Lindon Selahi op het middenveld.

Anderlecht stoomde gewoon op zijn elan door en plakte Standard meteen met de rug tegen de muur. Dat leidde algauw tot enkele halve kansjes. Op het kwartier ging Lazar Markovic aan het toveren. Net zoals tegen Club Brugge slalomde de snelle Serviër tussen enkele tegenstanders door. Hij kon de zestien binnen lopen, maar trapte de bal met de punt over het doel. Daarna bleven de kansen voor de thuisploeg. Ryoto Morioka trapte een voorzet van Lukasz Teodorczyk wild over doel. Teodorczyk stond enkele minuten later zelf aan het kanon op aangeven van Saïef, maar kraakte zijn schot.

Twee goals op twee minuten na rust

Daarna was het weer tijd voor boze blikken richting de videoref, stilaan een spijtige traditie in Play-Off 1. Dit keer was het Anderlecht dat zich boos maakte. Hein Vanhaezebrouck stond wild te gesticuleren om ingrijpen van de man achter de schermen toen Morioka een charge te verwerken kreeg in de zestien. Er werd echter niet ingegrepen.

Foto: Photo News

De tweede helft startte met spektakel. Op een hoekschop van Anderlecht kon Junior Edmilson met de bal aan de haal vanop de eigen helft. Andy Najar liet zich rollen en de Belgische Braziliaan stoomde helemaal door richting Matz Sels om het ijskoud af te maken: 0-1. Twee minuten later stond het zowaar al 0-2. Edmilson vond de ruimte op rechts, Renaud Emond devieerde de bal in doel. Twee kansen, twee goals voor Standard. Het Vanden Stockstadion was plots muisstil.

Weer Edmilson doet Anderlecht dood

Anderlecht gooide alles naar voren, Standard plooide massaal terug. Het resulteerde op het uur in de aansluitingstreffer. Emond liet zich domweg de bal ontfutselen in de eigen zestien, Markovic bracht de bal terug voor doel en via Pieter Gerkens en Teodorczyk rolde de bal tergend traag over de lijn. De thuisploeg, die het leeuwendeel van de match gedomineerd had, maakte daarna ook aanspraak op de gelijkmaker. Morioka kopte een bal tot in de loop van Gerkens, maar die knalde een uitgelezen kans op de 2-2 voorlangs. Even later moest Standard-doelman Guillermo Ochoa een kopbal van Teodorczyk vanonder zijn deklat tikken.

Net toen Standard het al te moeilijk leek te krijgen, volgde er een soortgelijke fase als bij de 0-1. Hoekschop voor Anderlecht, waarop het razendsnel naar de overkant ging. Edmilson troefde Najar af, de bal belandde in de loop van Mehdi Carcela en die bood de meegelopen Edmilson zijn tweede van de middag op een zilveren schoteltje aan: 1-3. In de slotfase kwamen de bezoekers zowaar nog dicht bij de 1-4. Carcela stak de bal heerlijk binnendoor op Emond, die de bal alleen voor de doelman tegen de deklat stiftte.

Foto: BELGA

De titelrace wordt zo nog maar eens op zijn kop gezet. Standard springt zowaar over Anderlecht en komt tot op één punt van Club Brugge, dat om 18 uur nog in actie komt op het veld van Charleroi. Komend weekend mag Standard het thuis opnemen tegen Club Brugge. Het zal het dan wel zonder de geschorste verdedigers Collins Fai en Giorgios Koutroubis moeten doen. Anderlecht moet naar AA Gent en zal daar Adrien Trebel missen. De Fransman is eveneens geschorst.