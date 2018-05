Club Brugge kan zondag kampioen spelen op Standard na dolle tien minuten in Charleroi

Club Brugge staat dicht bij de titel na een 1-3 zege op het veld van Charleroi. In tien dolle minuten zette blauw-zwart een scheve situatie recht. Als het zondag niet verliest op het veld van eerste achtervolger Standard, is blauw-zwart kampioen.

Het was even ogen knipperen bij de Brugse opstelling in Charleroi: Anthony Limbombe en Abdoulay Diaby ontbraken door blessures, Hans Vanaken startte op de bank en ook doelman Vladimir Gabulov werd uit de ploeg gehaald. Ethan Horvath kreeg zo weer een nieuwe kans tussen de palen bij blauw-zwart, Jordy Clasie kwam in het team op het middenveld. Emmanuel Dennis was de verrassende vervanger van Limbombe op links, Krépin Diatta stond naast Wesley Moraes voorin. Charleroi-coach Felice Mazzu joeg de verwachte elf het veld in.

Door de verrassende thuisnederlaag van Anderlecht tegen Standard wist Club Brugge vooraf dat het vier punten kon uitlopen. Blauw-zwart begon sterk aan de match: een trap van de naar binnen snijdende Dennis werd afgeblokt en Wesley trapte naast. Nog voordat er tien minuten gespeeld waren, had blauw-zwart eigenlijk al op voorsprong moeten staan. Krépin Diatta torende boven iedereen uit op een voorzet van Ruud Vormer, maar kopte de bal pal op doelman Nicolas Penneteau.

Club Brugge in de penarie door penaltygoal

Toch was het Charleroi dat tegen de gang van het spel in op voorsprong kwam. Dennis, niet helemaal in zijn sas met de verdedigende taken die zijn positie op links met zich meebracht, ging nogal wild het duel aan met Mamadou Fall. Scheidsrechter Wim Smet wees naar de stip en Kaveh Rezaei trapte de bal kurkdroog in het midden van het doel. Club Brugge was aangeslagen en kwam - op enkele zwakke kopballetjes van Benoît Poulain en Brandon Mechele na - amper nog aan kansen.

Foto: Photo News

De titelstress uitte zich net voor rust. Het kwam tot een stevig opstootje, waarbij vooral Dion Cools en N’Ganga zich lieten gelden. Ref Wim Smet loste het op met twee gele kaarten.

Tien dolle minuten

Ivan Leko greep in halfweg en gooide Vanaken in de strijd voor Clasie. Club Brugge domineerde de wedstrijd en drukte Charleroi, dat nog maar amper over de middenlijn kwam, achteruit. Maar echt grote kansen kwamen er maar niet van. En als ze er dan toch eens door raakten, lag die dekselse Penneteau weer dwars. Leko raakte zijn geduld kwijt en gooide met Jelle Vossen nog een spits in de strijd voor Dion Cools.

Foto: BELGA

En plots viel alles in de plooi voor Club Brugge. Het begon met een vrije trap voor Ruud Vormer, die de bal vanop een meter of vijfentwintig heerlijk in de winkelhaak krulde. En dat onder het goedkeurende oog van Nederlands bondscoach Ronald Koeman. Na de 1-1 probeerde Charleroi te reageren, maar uitgerekend Horvath plukte een voorzet van de thuisploeg uit de lucht en zette met een onorthodoxe uittrap de tegenaanval op. Met horten, stoten en het nodige geluk belandde de bal in de loop van Jelle Vossen, die Penneteau dribbelde en de 1-2 aflegde voor de inlopende Hans Vanaken. De twee invallers combineerden blauw-zwart naar een voorsprong, de taferelen bij de viering van het doelpunt zeiden genoeg: iedereen werd gek.

Foto: Photo News

Zondag kampioen op Sclessin?

Club Brugge zat in de zevende hemel en ineens lukte alles. Een dikke minuut later gooide Dennis de bal voor de pot en Vossen kopte de bal knap in de verste hoek. Voor de Limburger eindelijk zijn eerste veldgoal van het seizoen. De 1-3 was het signaal voor de leider om weer aan verdedigen te gaan denken en Leko haalde zowaar de 41-jarige Timmy Simons nog van stal voor Wesley.

Door de 1-3 zege telt Club Brugge nu vier punten voorsprong op eerste achtervolger Standard en vijf op Anderlecht. Dat wil zeggen dat blauw-zwart komende zondag kampioen kan spelen als het niet verliest van de Rouches. Als het dat wel doet, krijgt het op de laatste speeldag nog een herkansing in het eigen Jan Breydelstadion tegen AA Gent.