AA Gent houdt met negen spelers stand in Genk en knokt zich naar vierde plek

Racing Genk en AA Gent hebben 1-1 gelijkgespeeld op de achtste speeldag van Play-Off 1. Yuya Kubo had de bezoekers al vroeg op voorsprong gebracht, maar na de gelijkmaker van Mbwana Samatta was het vooral de thuisploeg die aanspraak mocht maken op de zege. AA Gent moest de match met negen volmaken door rode kaarten voor Sigurd Rosted als Brecht Dejaegere in de slotfase. Door de puntendeling komen AA Gent wel op de vierde plek. De Buffalo’s hebben evenveel punten als Charleroi, maar zagen hun punten niet naar boven afgerond

AA Gent had bewogen dagen achter de rug na de 1 op 15 en de ontluisterende thuisnederlaag tegen Charleroi, met een ferme speech van het bestuur voor de spelersgroep en als klap op de vuurpijl het ontslag van assistent-trainer Bernd Thijs dinsdag.

Coach Yves Vanderhaeghe had geen excuses meer: hij en alleen hij draagt nu de verantwoordelijkheid. AA Gent pakte uit met de vertrouwde viermansdefensie, maar een geheel nieuwe aanvallende bezetting. Kubo begon als (valse) nummer negen aan de match. De 18-jarige Chakvetadze kreeg de rol van nummer tien. Simon vatte op rechts post, Yaremchuk op links. De gok pakte goed uit. Na amper een kwartier scoorde Kubo op aangeven van Chakvetadze.

Supporters steunen Thijs

Bij Vanderhaeghe pompte de adrenaline weer. Wat er met hem ook te gebeuren staat, de Gent-coach heeft er zeker nog zin in. Hij vocht elke scheidsrechterlijke beslissing aan en bij de eerste blessurebehandeling van Chakvetadze aan de enkel was hij druk aan het overleggen met Kubo. Je zag Vanderhaeghe wijzen: zo en zo. Bij de tweede blessurebehandeling praatte hij druk met Simon: alweer aanwijzingen en bijsturingen.

Het initieel plannetje mocht na ruim een halfuur de vuilbak in. Chakvetadze moest geblesseerd vervangen worden. Simon ging nu diep spelen, Kubo zakte terug naar de tien. Kalu viel in en vatte post op rechts. Opnieuw verrassend.

En toch was het allesbehalve een vlekkeloze eerste helft van de Buffalo’s. Ze slaagden er nauwelijks in om de bal in de rangen te houden. Genk dreigde ook het meest. Met een trap van Trossard op Gigot, een schot van Mata net naast en nog een handvol schotjes.

Opvallend: in de blessuretijd van de eerste helft scandeerden de meegereisde Gentse fans de naam van Bernd Thijs.

Buffalo’s slepen zich naar vierde plaats

Na rust schakelde Vanderhaeghe weer heel even over op zijn klassieke veldbezetting met Simon en Kalu op de flanken en Yaremchuk centraal. Na 65 minuten kreeg Genk wat het op basis van het spel had verdiend. Mata mocht te makkelijk naar binnen snijden, Seck schoot op zijn aangeven op de paal en Samatta kon de rebound binnentrappen.

En Vanderhaeghe bleef intussen maar schuiven met zijn pionnen, ingegeven door noodzaak weliswaar. Na de exit van Kalu door last verhuisde Yaremchuk nu weer naar de rechterflank, Janga werd de vierde (!) speler die op de negen ging spelen. Later moest ook Kubo met hinder naar de kant. De Buffalo’s sleepten zich naar een vierde plaats, maar het dreigt tot het einde een zenuwachtige bedoening te worden.