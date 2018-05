Prachtgoal Hamalainen bezorgt tien Zulte Waregem-spelers volle buit bij OH Leuven

Zulte Waregem blijft ook na de kwalificatie voor de finale door Play-Off 2A razen. Nu ging ook OH Leuven voor de bijl: 1-2. Nochtans leek een rode kaart voor Sander Coopman lange tijd roet in het eten te gooien, tot Brian Hamalainen in de slotfase weergaloos uithaalde. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Zulte Waregem begon scherp, en al na een minuut en zes seconden kreeg Harbaoui een uitgelezen kans om tegen zijn ex-club zijn Gouden Stier in de verf te zetten. Hij besloot echter op doelman Gillekens. Na vijf minuten speelde Hamailanen richting Coopman, die zijn eerste basisplaats kreeg in de play-offs kreeg, zomaar vrij stond, en de 0-1 tegen de touwen kopte.

Na het openingsdoelpunt nam de thuisploeg over. Een hele lichte duw van Coopman op de doorgebroken Kostovski was genoeg voor rood, Zulte Waregem moest met tien man verder. Gorius mikte de daaruit volgende vrije trap op de zij van Kostovski, en zo belandde de bal in doel. Ondertussen waren het op de Leuvense rechterflank vooral youngsters Libert (21) en Gilis (18) die indruk maakten, en Hamalainen en Baudry bij momenten van het kastje naar de muur speelden.

Ook in de tweede helft was OHL de betere ploeg, maar afwerken lukte niet. Een geweldig afstandsschot van Hamalainen, dat via de deklat in de doel verdween, maakte dat Zulte Waregem niet nog een tweede keer puntenverlies leed tegen OHL. Volgende week krijgt de groepswinnaar een 5-0 forfaitzege tegen Lierse cadeau, en dus is het nu aftellen naar de finale tegen Lokeren, Antwerp of STVV.