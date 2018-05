Kortrijk raakt niet voorbij Moeskroen

KV Kortrijk is er in het eigen Guldensporenstadion niet in geslaagd Moeskroen te kloppen. Dorin Rotariu wiste het openingsdoelpunt van Thanasis Papazoglou uit: 1-1. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Al in de vierde minuut werd het muisstil. Anthony Van Loo deed teken naar de bank, en seconden later lag hij tegen de grond. Er ging een schok door zijn lichaam. De flankverdediger kon het veld met ondersteuning verlaten. In de rust volgde het nieuws dat Van Loo bij bewustzijn en oké was. De flankverdediger speelt al tien jaar met een interne defibrillator. Dat toestel redde in 2009 zijn leven toen hij een hartstilstand kreeg.

Beide teams waren logischerwijze van slag, en pas na een kwartier kwam de eerste grote kans voor Perbet. Chevalier bereikte hem tot tweemaal toe, maar de Fransman kraakte telkens zijn schot. Het zou tekenend worden voor zijn wedstrijd. De eerste poging van Moeskroen kwam er pas op het einde van de eerste helft. Rotariu kopte een open kopkans in de handen van Bruzzese. Na de rust miste hij onbegrijpelijk alleen voor doel een nieuwe kans.

Papazoglou was wel efficiënt en bracht Kortrijk op voorsprong met zijn eerste goal van het seizoen. Maar meteen erna ging de Kortrijkse verdediging aan het sukkelen. Palmer-Brown miste zijn controle, Rotariu ontglipte opnieuw en maakte het deze keer wel af.